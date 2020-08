A Cervia va in scena il concerto dedicato al Borgo Marina e alle tradizioni marinaresche

Anche quest’anno la Grande Orchestra “Città Di Cervia” diretta dal M° Fulvio Penso, per conto dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cervia, terrà l’ormai tradizionale concerto dedicato al Borgo Marina ed al mondo dei marinai, delle loro tradizioni e delle dure condizioni di vita alle quali erano sottoposti. Il concerto si terrà Martedì 25 Agosto alle ore 21,30 nel piazzale antistante la Torre San Michele, inserendosi così nel filone delle serate “a lume di candela” organizzate dal Consorzio Cervia Centro che collabora nell’organizzazione dell’evento.

Altra partecipazione importante a quest’evento è quella della Tenza delle barche storiche di Cervia, l’associazione che raccoglie gli armatori delle vele al terzo, che porteranno i loro “legni” nello specchio d’acqua subito a monte del ponte levatoio in modo da offrire, con le loro vele colorate, lo sfondo ideale e l’atmosfera migliore alle esecuzioni musicali della Grande Orchestra. Il concerto vedrà la partecipazione della celebre soprano Nicoletta Zanini che si esibirà in alcune delle più belle arie tratte dalle opere più note. L’ingresso è libero, non necessita di prenotazione e si svolgerà nel pieno rispetto della normativa anti covid.

Grande Orchestra “Città Di Cervia”

La Grande Orchestra “Città di Cervia”, giunta al 16° anno di attività, è una formazione di oltre 40 giovani musicisti, professionisti e non, professori d’orchestra e amatori, uniti dalla comune passione per la musica e dalla voglia di stare assieme.

L’Orchestra è stata, ed è tuttora, protagonista di molte e prestigiose rassegne come: il Concerto per il Compleanno di Milano Marittima, i Concerti all’alba sulla spiaggia, i Concerti nella Rotta del Sale, i Concerti nel Magazzino del Sale e Lo Sposalizio del Mare o come l’evento internazionale Cervia Citta’ Giardino che richiama rappresentanze di città da tutto il mondo.

Il 15 aprile 2011 l’Orchestra è stata chiamata ad aprire la 4° edizione della manifestazione RADIO 3 IN FESTIVAL, ospite della 3° rete radiofonica nazionale, per una 3 giorni di eventi e concerti con personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Molteplici sono poi i concerti tenuti al di fuori della realtà cervese: Rimini, Modena, Bolzano, L’Aquila per citarne alcuni.

Nel 2010 l’orchestra è stata protagonista in alcune manifestazioni (trasmesse in diretta o in differita televisiva) come l’importante Premio Internazionale Profilo Donna nel teatro Pavarotti di Modena o la presentazione a Forli’ in prima nazionale di un film-documentario Dalla Romagna a Medjugorje, là dove il cielo è più vicino alla terra.

Nel Maggio 2012 ha compiuto una tournée in Germania in occasione del 20ennale del gemellaggio fra la Provincia di Ravenna e quella dell’Ostalbkreis; il 9 Novembre ha tenuto il concerto solenne in occasione del conferimento alla Città di Cervia della bandiera d’onore della Comunità Europea.

Recentemente ha prodotto il suo primo CD dedicato alla musica scritta per il grande schermo intitolato “Come in un film” e contenente 15 brani fra i più belli mai scritti per il cinema.