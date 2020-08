Alla Rocca di Riolo Terme risuonano le “Corde tese” del Guitar Duo tra Scarlatti, Beethoven e Debussy

Oggi, Martedì 25 agosto, alle ore 21.00 presso la Rocca di Riolo Terme, per la XX edizione dell’Emilia Romagna Festival, si esibirà il Guitar Duo con Corde tese, un concerto dedicato interamente allo strumento, con brani di Tan Dun e Gnattali, e brani riarrangiati per la chitarra di Scarlatti, Beethoven e Debussy.

Il concerto Corde Tese del Guitar Duo, composto da Donato D’Antonio e Marko Feri, entrambi specialisti della chitarra, si baserà su un programma focalizzato sulle caratteristiche dello strumento, che raccoglierà brani classici riarrangiati, con alcune composizioni di Scarlatti, Beethoven e Debussy, e brani pensati già in origine per lo strumento, come la composizione di Tan Dun e le tre di Radamés Gnattali.

Di Domenico Scarlatti, musicista barocco, influentissimo per tutta la musica che venne dopo di lui, parimenti classica e leggera, in virtù soprattutto del suono continuo del clavicembalo che lo caratterizza fortemente, saranno interpretate quattro Sonate, arrangiate dallo stesso Marko Feri, che con il pizzicato estroso delle due chitarre saranno presentate in una nuova veste sonora perfettamente adeguata alla struttura delle composizioni. Sullo stesso piano si pongono le 8 Bagatelle di Beethoven, scritte per il pianoforte, alcune delle composizioni più fresche e leggere del grande Maestro.

Il brano successivo sarà di Tan Dun, compositore cinese, uno dei più quotati in campo internazionale, già vincitore di un Grammy, un Oscar e del Leone d’oro alla carriera, che con Seven Desires for Guitar scrisse un brano incentrato su equilibrio e contrappunto, rappresentando una sorta di piccolo dramma musicale, con la chitarra che “desidera” diventare altri strumenti e altre cose, piegando il proprio suono a questo desiderio, attraverso le tipiche note espressive della maniera asiatica.

Seguiranno poi tre brani di Radamés Gnattali, Suite Retratos, Anacleto de Medeiros ed Ernesto Nazareth, il compositore brasiliano che seppe unire i generi più popolari con quelli di derivazione più prettamente classica. Infine il programma si concluderà con Children’s Corner, una suite per pianoforte di Debussy, naturalmente arrangiata per due chitarre, che fu scritta per la figlioletta, con un chiaro omaggio nel titolo, alla bambinaia inglese. Children’s Corner non è musica per bambini, nonostante la dedica, anche perché la piccola Chouchou, all’epoca della composizione, aveva solo tre anni, ma è ricchissima di sfumature, melodie e altre dolcezze.

Donato D’Antonio, musicista versatile, si è esibito in sale da concerto e teatri, sempre affrontando con consapevolezza e proprietà di linguaggio specifico i repertori più eterogenei, collaborando stabilmente con molte formazioni cameristiche. Ha suonato con ottimi consensi di pubblico e critica in Italia e all’estero.

Anche Marko Feri ha all’attivo collaborazioni con numerose formazioni cameristiche; ha tenuto concerti in rassegne e festival internazionali in Europa, USA, Canada, Messico, Australia e Giappone. Ha curato due antologie di musiche per chitarra di autori sloveni e italiani ed è ideatore del Festival Internazionale Chitarristico “Kras” (Italia-Slovenia).

Ingresso

È consigliata la prenotazione a ERF 0542 25747 a partire dal 6 agosto.

È possibile prenotare un massimo di due posti per persona in considerazione delle platee ridotte nel rispetto del distanziamento sociale.

Programma

Domenico Scarlatti

4 Sonate (arr. Marko Feri)

Ludwig van Beethoven

8 Bagatelle (op. 119 nn. 1,4,8,9,11 – op.126 nn. 1,2,5)

Tan Dun

Seven Desires for Guitar

Radamés Gnattali

Suite Retratos

Radamés Gnattali

Anacleto de Medeiros (scottisch)

Radamés Gnattali

Ernesto Nazareth (valse)

Claude Debussy

Children’s Corner

adattamenti per due chitarre: Marko Fer

Link Utili

Facebook: Emilia Romagna Festival https://www.facebook.com/ERFestival/

Youtube: ERFestival https://www.youtube.com/user/ERFestival2010?feature=guide

Instagram: https://www.instagram.com/emiliaromagnafestival

Twitter: https://twitter.com/erfestival

ERF App

App Store: https://apps.apple.com/it/app/erf-app/id1520367780

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verdi22.erf