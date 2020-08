Annullato il concerto dei Savana Funk al Bagno Peter Pan di Marina di Ravenna

“A differenza di quanto precedentemente annunciato il concerto dei Savana Funk previsto per il 26 agosto al Peter Pan di Marina di Ravenna è stato annullato e non sarà recuperato. Ringraziamo il pubblico sempre presente alle serate della rassegna Peter Pan 3d curata da Luigi Bertaccini, che per noi è stata un importante segno e simbolo di resistenza in questa estate 2020. Continuiamo ora il nostro lavoro fino a fine stagione senza organizzare altri eventi e lavorando secondo le nuove modalità che ci siamo dati nel rispetto delle norme anticovid. Grazie a tutti per la collaborazione, ci risentiamo nell’estate 2021 che ci auguriamo sarà piena di novità” riporta la nota.