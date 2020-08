Appuntamento a Castiglione di Ravenna con i Burattini alla Riscossa

Entra nel vivo la seconda parte della quattordicesima edizione di Burattini alla Riscossa, la rassegna itinerante che accompagnerà il pubblico ravennate in riviera e nell’entroterra fino al 10 ottobre. Terminata la prima parte del cartellone, che a partire da fine giugno ha visto la realizzazione di ben 16 eventi, seguiranno nuovi appuntamenti con tappe a Castiglione, Casalborsetti, Piangipane, Villanova di Bagnacavallo, Sant’Alberto, San Pietro in Trento, Santerno e Ravenna.

Si partirà martedì 25 agosto a Castiglione, dove i burattini di Massimiliano Venturi presenteranno lo spettacolo Sganapino apprendista contadino.

Uno spettacolo recitato all’improvviso alla vera maniera dei comici dell’arte, diverso ad ogni rappresentazione e ricco di imprevisti, buffi fraintendimenti ed incontri inaspettati, che si susseguiranno secondo un ritmo serrato, assicurando il divertimento al pubblico di tutte le età. Pavido ed ingenuo come vuole la tradizione, trascinato sul lastrico dalla crisi finanziaria, Sganapino decide di interpretare le new economy a modo proprio, ritornando alla terra e ai mestieri di una volta.

In maniera leggera e farsesca il pubblico sarà proiettato nel mondo della civiltà contadina, per coglierne interessanti spunti di riflessione sotto il profilo culturale e sociale. Un’ora di intrecci, di risate, lazzi, durante la quale i protagonisti saranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone però sempre vincitori, grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle loro sonore bastonate agli avversari.

L’appuntamento è quindi per le ore 16:30 di martedì 25 agosto, presso il Giardino Giovanni Meldolesi, in via Vittorio Veneto in prossimità della Circoscrizione Comunale.

La rassegna proseguirà venerdì 28 agosto al Bagno Coya Beach di Casalborsetti, dove sarà per la prima volta ospite di Buratitni alla Riscossa la compagnia dei Burattini Aldrighi, che presenterà lo spettacolo Meneghino nel regno dei sempre allegri.

L’ingresso è gratuito, e gli spettacoli sono adatti a tutti a partire dai 3 anni. Il programma della seconda parte della rassegna è on line sul sito www.burattini.info, dove è possibile iscriversi alla newsletter per ricevere in anteprima informazioni sui prossimi eventi. Infoline: +39 349 0807587 e mail@burattini.info. Aggiornamenti in tempo reale anche sulla pagina facebook ‘I Burattini di Massimiliano Venturi’.