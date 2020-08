Comune di Bagnacavallo: ora si può cambiare indirizzo direttamente online

Il cambio di indirizzo è possibile ora con pochi clic direttamente online. Prosegue così la digitalizzazione dei servizi al cittadino del Comune di Bagnacavallo con l’attivazione, già in essere, del servizio online dedicato ai cambi di indirizzo.

Le persone residenti nel comune e che intendono trasferire ad altro indirizzo nel comune la propria residenza possono presentare l’istanza direttamente online. Per accedere è necessario entrare sul portale dei servizi online dell’Unione Bassa Romagna, anche attraverso il banner presente sulla home page del sito del Comune di Bagnacavallo.

Come per tutti i servizi online della pubblica amministrazione è necessario autenticarsi con le proprie credenziali Spid o con la carta d’identità elettronica e l’app Cie-Id (nella guida ai servizi sul sito sono disponibili anche le informazioni per utilizzare questi strumenti). La domanda sarà automaticamente protocollata e il cittadino riceverà la comunicazione di avvio del procedimento all’indirizzo mail.

È inoltre prevista nelle prossime settimane la messa in linea del servizio dei cambi di residenza per tutti i cittadini, provenienti da altri comuni o dall’estero. Il servizio sarà a breve esteso anche a tutti gli altri Comuni dell’Unione della Bassa Romagna nell’ambito del programma di Agenda digitale coordinato dal Servizio Innovazione tecnologica.

Questo il link alla pagina dei servizi online:

http://servizionline.labassaromagna.it/Servizi-anagrafici-online/Bagnacavallo

Informazioni (Area Servizi al cittadino del Comune):

0545 280885-86

anagrafe@comune.bagnacavallo.ra.it