Russi. Picnic Cinema a Palazzo San Giacomo

Ultimo appuntamento, nell’arena di Palazzo San Giacomo, con la rassegna cinematografica interamente gratuita. La proiezione martedì 25 agosto inizierà alle 21, ma, per chi lo desiderasse, il prato sarà disponibile già dalle 19.30 per organizzare un picnic nelle piazzole dietro al Palazzo, le stesse da dove, comodamente seduti sulle vostre sedie, vi gusterete il film (aperto anche un punto bar).

L’arena non è dotata di sedute, è quindi necessario che ognuno si porti la sua.

Se non volete portarvelo da casa, il Picnic ve lo preparano i nostri grandi Chef che per l’occasione, a partire dalle ore 20, Eventi Catering propone “San Giacomo Gourmet” una cena presso l’area verde antistante il Palazzo. La prenotazione alla cena è obbligatoria, con pagamento anticipato, entro le ore 12 di lunedì 24 agosto.

È possibile prenotarsi a questo link https://qrgo.page.link/G6GnZ o in alternativa presso la Biblioteca

Comunale di via Vecchia Godo, 10.