Slow Food a Cervia Sapore di Sale 2020, fra cene, incontri e gemellaggi

Come tutti gli anni sono diversi gli appuntamenti che Slow Food organizza anche quest’anno all’interno della festa Sapore di Sale a Cervia, in programma dal 4 al 6 settembre con un’anteprima giovedì 3 settembre. L’edizione 2020 di Sapore di Sale sarà all’insegna del distanziamento e della sicurezza, ma non sarà una festa in tono minore. Tutte le caratteristiche che hanno reso popolare e attrattiva la manifestazione restano, a partire dalla storica e tradizionale Rimessa del Sale. Ma torniamo alle iniziative animate da Slow Food a Cervia.

GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE: LA CENA INAUGURALE

Slow Food organizza la cena inaugurale di Sapore di Sale 2020 presso le Officine del Sale (3 settembre alle ore 20,30) con lo staff della Trattoria Il Sogno di Scaltenigo, Mirano (VE) nella Guida Osterie d’Italia di Slow Food e anche nella Guida Michelin. Costo per i soci Slow Food €. 45,00, per i non soci €. 50,00. Prenotazioni: 0544 976565-393 8241077 Alessandro Bugani entro martedì 1 settembre.

L’offerta gastronomica della Trattoria Il Sogno è improntata sulla tipicità, materie prime stagionali, presidi Slow Food e sapori netti. Una brigata capitanata dalla competenza di Silvano Libralesso, un must, che vi farà sentire subito a casa, e Marco Formenton l’altro socio, giovane ma già esperto chef: i due fondono la loro esperienza nel gestire Il Sogno e portano in tavola vecchi sapori della tradizione locale, gustosi piatti di stretta tradizione alternati a qualche novità. L’accoglienza calorosa fa il paio con una cucina buona e rigorosa: il senso e il piacere di ritrovarsi anche a tavola vi faranno desiderare una trasferta veneta per assaggiare altre loro pietanze.

Il menù: Gallina padovana in saor; Bigoli freschi con le “secoe” (antica ricetta veneziana a base di carne magra di manzo ricavata dalle vertebre); Anatra bio al forno “Col Pien” e polenta di mais biancoperla; Crema bruciata al caffè Caracolito Santos con nocciole dolci e salate.

La cantina: Terramossa N 1 rosè brut da uve sangiovese del Podere Palazzo di Cesena; Romagna Sangiovese superiore della Cantina Colombarda di Cesena; Romagna Albana passita riserva 2006 “Dorotea” della Tenuta Uccellina di Russi.

SABATO 5 SETTEMBRE: I CICHETI DEI BACARI

Sempre alle Officine del Sale (il 5 settembre alle ore 18,45) Slow Food organizza un incontro interessante su I cicheti dei bacari veneziani.

La Storia di locali storici dall’atmosfera suggestiva, con assaggio di cicheti, ombre e do ciacole con Galdino Zara. Degustazione di 4 cicheti, in aggiunta bigoi in salsa abbinati a due ombre venete dell’Azienda Cà di Rajo: Valdobbiadene Prosecco sup. docg millesimato extra dry e Cuvé del Fondatore Valdobbiadene Prosecco sup. docg millesimato brut.

Posti disponibili n. 30. Costo per i soci Slow Food €. 15,00, per i non soci €. 20,00. Info e prenotazioni: entro martedì 1 settembre (per la Condotta di Ravenna maurozanarini@gmail.com oppure 335 375212 / per la Condotta di Godo Bassa Romagna slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure 347 4524084).

Vecchia tradizione veneziana di far do ciacole gustando un cicheto e bevendo un’ombra. L’essenza della cucina di laguna viene proposta in piccoli locali con pochi posti a sedere, ma quello che sorprende è il banco pieno di cicheti preparati in continuazione, anche una quarantina di proposte, un piacere per l’occhio: crostino di baccalà mantecato, sarde in saor, seppie con la polenta, folpeti lessi, acciughe marinate, peoci (cozze) in tecia o saltai, i bovoleti agio e ogio, le masanete conse, mezzo uovo con l’acciuga, polpette. In inverno nervetti con la cipolla, la spienza (milza) lessa, musetto con polenta, zuppa di trippe, la coradea (coratella). Si possono trovare alcuni piatti come i bigoli in salsa, spaghetti con le vongole, fritturine, salumi e formaggi. Andare per bacari è un’usanza dei veneziani che consiste nella visita di almeno una decina di bacari per bere un’ombra abbinata ai cicheti del locale.

Galdino è la storia di Slow Food nel Veneto. Fondatore della mitica Osteria la Ragnatela di Scaltenigo (VE) che con una cucina di tradizione, mercato e di ricerca ha fatto felici migliaia di “viandanti” amanti del buon cibo e del buon bere. Il manifesto de “La Ragnatela” era chiaro: buona tavola sì, ma anche sociale con iniziative che sono state spesso scelte di campo, campagne scomode, che tuttavia non hanno ristretto la clientela a un solo pensiero o una parte politica. Perché a tavola “La Ragnatela” non ha guardato in faccia nessuno: i suoi piatti, sempre legati a locali, alla tipicità del territorio e alla cultura Slow Food, hanno riempito riviste culinarie di primo piano, collezionando le stellette dell’eccellenza di grandi gourmet.

DOMENICA 6 SETTEMBRE: I PRESIDI E LA CENA FINALE

Nella mattinata di domenica al Magazzino del Sale Torre alle ore 11,45 incontro su Presidi Slow Food del Sale artigianale: gemellaggio Cervia-Trapani. Un incontro per consolidare e rilanciare il gemellaggio tra le due saline già realizzato a Trapani nell’aprile del 2004. Interverranno Mauro Zanarini, responsabile Slow Food del Presidio del Sale Marino Artigianale della Camillone, Giuseppe Raineri responsabile del Presidio del Sale Marino di Trapani, Antonio D’Alì Staiti della Salina di Trapani, Giuseppe Pomicetti presidente Società Parco della Salina, Oscar Turroni responsabile produttori del Presidio della Camillone e presidente del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, Annalisa Canali direttrice del Musa. La condotta di Ravenna entro il 2020 ricambierà la visita alla Salina di Trapani.

In serata alle ore 20,30 presso il Ristorante Romagna Antica cena di chiusura di Sapore di Sale a quattro mani Cervia/Mugello con il cuoco Simone di Romagna Antica e Cristian cuoco dell’Antica Porta di Levante nel Mugello. Lungo il porto canale, gusti la Romagna e la Toscana in un ambiente che profuma di storia e ricordi. A tavola assapori i piatti della cucina marinara cervese, conditi dal prezioso sale dolce delle saline. Collegamento in diretta streaming con Anversa e la neonata Comunità Slow Food delle Fiandre e con James Hobson di “Proef la Romagna-Toscana” per parlare e promuovere il nostro territorio ed i nostri prodotti.

Il menù: Crudo di carne del Mugello con Sale di Cervia affumicato al faggio (Mugello); Cozze di Cervia con pomodorino, battuto di basilico e cipolla dolce (Cervia); Passatelli alle vongole e asparagi di sabbia (Cervia); Filetto di sgombro con salicornia, patate mantecate e fiocchi di sale dolce (Cervia); Budino di yogurt e zafferano con caramello al miele (Mugello).

Il vino: Bitornino Bianco Toscana Igt (trebbiano) dell’Azienda Agricola Frascole di Dicomano (FI); La Pennita Bianco 2019 (vionier) della Tenuta Pennita di Terra del Sole (FC); Romagna Albana passita di Cantina Intesa di Modigliana (FC).

Costo per i soci Slow Food e amici €. 35,00.

Info e prenotazioni: entro giovedì 3 settembre (per la Condotta di Ravenna maurozanarini@gmail.com oppure 335 375212 / per la Condotta di Godo Bassa Romagna slowfoodbassaromagna@gmail.com oppure 347 4524084).