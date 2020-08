A Faenza torna la Weekend Summer School del Gruppo Fotografia Aula 21

Iltorna a Faenza lal’unico momento di formazione estiva dell’Associazione, dove si parlerà con vari ospiti di fotografia, scrittura, curatela e grafica.

L’evento, in collaborazione con il Distretto A Weekend, il Museo Carlo Zauli e il Quazar, inizierà il venerdì 28 alle 21:30 in uno dei più suggestivi cortili del Distretto (Via Giuseppe Maria Emiliani numero 2), con Maurizio Maggiani e Jacopo Benassi. Insieme, parleranno del loro rapporto della fotografia e dei loro recenti lavori. Nella giornata del 29, dalle 10:00 alle 12:00 al Museo Carlo Zauli ci sarà un workshop curato da Nicolò Oriani, dove approfondire il type design e il processo creativo che porta alla realizzazione di una grafica. Sempre all’MCZ, dalle 15:00 alle 17:00 Irene Biolchini racconterà il suo lavoro da curatrice di eventi e mostre culturali.

L’ingresso è gratuito ma è vincolato all’acquisto di biglietti, in modo tale da controllare gli accessi e rispettare le norme anti-covid. Più informazioni sulla pagina Facebook dell’evento: https://www.facebook.com/events/327347638423145/

Il 27 agosto inoltre si inaugurerà la Mostra Temporanea QuarantineStories, ospitata da Faventia Sales in occasione dell’Ex-Salesiani Summer Village. L’esposizione raccoglie 50 fotografie, scattate rigorosamente durante i mesi di lockdown e contiene scatti dall’intimità della quarantena di più di 15 ragazze e ragazzi. Luci, piccoli oggetti, imperfezioni: lo scontato e il banale che riacquista valore e significato grazie a nuovi occhi. Inaugurazione dalle 18:00.