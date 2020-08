A Massa Lombarda Avis in piazza tra birra, piadina e musica italiana dal vivo

Una serata tutta dedicata alla musica italiana è quella proposta da Avis Massa Lombarda. Mercoledì 26 agosto alle 21 in piazza Matteotti si esibirà la band “Mi ritorna in Mente..” che propone un repertorio di musiche dei Nomadi, Battisti e tanti altri. Sarà presente anche un punto gastronomico con birra e piadina. L’evento è organizzato da Avis Massa Lombarda in collaborazione con il Comune di Massa Lombarda. Per informazioni consultare la pagina Facebook di Avis Massa Lombarda.