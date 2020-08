Iniziati i test sierologici ma a Ravenna hanno aderito solo 52 medici di base su 150

I test sierologici sono partiti ma i medici di base che hanno aderito all’iniziativa sono davvero pochi, leggo di 53 adesioni su 150 medici operanti nel territorio del Comune di Ravenna. Leggo anche che questa semplice prestazione medica è facoltativa, come pure facoltativa risulta l’adesione dei medici di base alle prestazioni presso le Case della salute che si stanno aprendo nel territorio.

Le due iniziative sono di assoluta importanza per la tutela della salute e per agevolare i cittadini ad usufruire dei servizi di primo livello.

Mi chiedo che tipo di contratto regola il rapporto fra medici di base e il servizio sanitario nazionale, posto che non è possibile porre a carico di questa categoria di professionisti prestazione necessarie ed urgenti in periodi di epidemie e in situazioni di emergenza.

Da semplice cittadino credo sia ora di esaminare la questione della medicina sul territorio ed apportare profonde modifiche che diano un ruolo reale ed efficace alla medicina generale badando in via prioritaria alle esigenze dei cittadini piuttosto che a rivendicazioni settoriali.

Per quanto ne capisco credo che la proliferazione di presidi di primo livello sul territorio sia la via maestra da percorrere, posto che non sfugge a nessuno che l’attuale organizzazione sia da considerare superata ed inefficace.

Voglio chiarire che la mia segnalazione vuole essere un contributo per migliorare i servizi territoriali con lo scopo di facilitare l’accesso alle prestazioni degli utenti e restituire agli ospedali le funzioni specialistiche in regime di ricovero e ricerca.

Roberto