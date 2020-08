Ravenna. In Piazza Costa ultimo appuntamento con “Note di Sapore”: ospite la vocalist anni ’90 Sonia Davis

Ultimo appuntamento di agosto con “Note di Sapore”, la rassegna musicale estiva promossa da Mercato Coperto e Costa Café in Piazza Costa a Ravenna, nel cuore del centro storico. Giovedì 27 agosto, alle ore 21, la cena in piazza sarà impreziosita dalla voce e dal carisma di Sonia Davis. Una serata esplosiva con l’artista che ha conosciuto David Bowie, cantato per anni con i Simply Red, scalato le classifiche internazionali.

All’anagrafe Sonia Zanzi, alla Davis “manca solo la pelle nera”: voce potente, temperamento potente, presenza potente. Un repertorio vario, che spazia da Mina a Tina Turner, passando ovviamente dalla dance anni ’90. Sonia inizia la carriera musicale molto giovane, in Italia e all’estero come cantante di alcuni gruppi, fino ad approdare negli anni ‘80 all’orchestra di Genio & i Pierrots. La svolta importante arriva grazie all’incontro con il gruppo dance FPI Project, che fa di lei la regina della dance music anni ‘90 attraverso successi fra i quali Bette Davis Eyes e Come On (and do it) con una vendita di dischi stimata sui 6 milioni.

Attualmente si esibisce con tanti musicisti, ma la cosa che più la coinvolge emotivamente e artisticamente è l’attivismo a favore delle donne: nel 2011 si è esibita al Teatro Smeraldo di Milano per ‘Doppia Difesa’ di Michelle Hunziker insieme al gruppo Le Dive, serata presentata da Geppi Cucciari, e continua tutt’ora a collaborare a spettacoli organizzati da enti e associazioni legati alla difesa dei diritti delle donne.

Alle 18, come di consueto, dj set a cura di Luca Hernandez.

Per l’occasione, la cucina del Mercato Coperto offrirà una proposta fuori menu dal titolo “Sonia Davis e i favolosi anni ‘90”, un excursus gastronomico nell’ultimo decennio del secolo scorso: insalata di crudità con bresaola e caprino fresco, salmone marinato con pepe rosa e erbe del giardino, crespelle gratinate con gamberi e zucchine , vitello tonnato, polvere di capperi e misticanza.

“Note di Sapore” non si ferma: a breve i nuovi appuntamenti di settembre, con la consueta formula che unisce enogastronomia e musica.