Nel centro di Ravenna arriva “Puro&Bio”, nuova gelateria artigianale: il sindaco taglia il nastro

Tante persone lunedì scorso in via Cavour a Ravenna per il taglio del nastro di “Puro&Bio”, la nuova gelateria artigianale gestita dalla cesenate Viola Castellucci con il supporto di altri due soci.

Al civico 105-107, in una location disegnata dall’architetto forlivese Massimiliano Antimi, sono state diverse le famiglie che hanno voluto godersi un assaggio dei gelati biologici realizzati con prodotti naturali a “km 0”.

Anche il Sindaco Michele De Pascale è stato presente all’inaugurazione per porgere il benvenuto della città di Ravenna ai giovani imprenditori che, in un contesto lastricato d’incertezze, spiegano, “hanno comunque deciso di investire risorse in una nuova avventura imprenditoriale”.

“Per Ravenna si tratta di un’acquisizione all’insegna della qualità”, visto che il marchio Puro&Bio sviluppa “un’idea nuova di fare impresa, smarcata dalle logiche del franchising e dai compromessi dell’industria alimentare, focalizzando in primis l’attenzione sulla qualità delle materie prime e sulla sostenibilità dell’attività artigianale”.

Al timone Viola Castellucci che, dopo dieci anni di esperienza maturata nel punto vendita cesenate di “Puro&Bio” – in collaborazione con altri due soci romagnoli (Maicol e Andrea, professionisti del mondo degli eventi e della comunicazione) – ha deciso di coronare il suo sogno ed aprire una gelateria-yogurteria (prossimamente anche caffetteria) in un punto di grande prestigio.

Numerosi durante l’inaugurazione i bambini presenti che, tra un gelato e l’altro, hanno ammirato anche il mega-spettacolo delle bolle di sapone giganti. La nuova gelateria di Ravenna sarà aperta tutti i giorni e prossimamente, dalla mattina, effettuerà anche servizio di colazioni e caffetteria.