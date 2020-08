Ravenna. L’ambulatorio iniettivo di via Maggiore si trasferisce temporaneamente al CMP di via Fiume Montone Abbandonato

L’ambulatorio iniettivo di via Maggiore 120 si trasferirà a partire dal 31 agosto e per tre settimane al CMP di via Fiume Montone Abbandonato 134 a causa di lavori di ristrutturazione che interesseranno l’attuale sede. Il trasferimento è frutto dell’accordo e della collaborazione tra il Comune, le associazioni Auser, Ada e Anteas con l’Azienda sanitaria locale.

Gli orari che l’ambulatorio osserverà sono i seguenti: lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 7.15 alle 8.15 nell’ ambulatorio chirurgico 46; martedì dalle 7.15 alle 8.15 nell’ambulatorio chirurgico 44; sabato dalle 8 alle 9.30 nell’ambulatorio chirurgico 46. Per gli utenti che praticano terapia periodica si consiglia di utilizzare il sabato come giornata di accesso. Per raggiungere gli ambulatori è necessario utilizzare l’accesso B piano terra (no lato prelievi), attraverso il punto prelievi e poi il corridoio giallo a destra fino ai poliambulatori chirurgici. Si raccomanda l’utilizzo della mascherina chirurgica. L’ambulatorio iniettivo si occupa, grazie a personale volontario, di effettuare iniezioni a persone bisognose che non hanno nessuno a cui rivolgersi.