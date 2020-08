A Faenza prosegue “Balconi & Cortili” con il Sara & Rousty Acoustic Duo

Prosegue giovedì 27 agosto a Faenza “Balconi & Cortili”: sui Balconi arriveranno omaggi ai grandi cantautori e ai grandi rocker del nostro paese con il Sara & Rousty Acoustic Duo.

Giovedì 27 agosto alle ore 21.00, con ingresso libero aperto a tutti, si terrà a Faenza sul Balcone di Piazza della Libertà, di fronte alla Fontana Monumentale, sopra il FMarcket di Fabrizi0o Mantovani, si terrà il live con il duo acustico composto da Sara & Rousty.

Il duo, formato da Sara Zannoni voce e Simone Rostellato chitarra, nasce a fine 2016 con la voglia di entrambi i componenti di mettersi in gioco e portare uno spettacolo di musica piacevole e divertente che possa intrattenere un pubblico desideroso di ascoltare grandi successi italiani e internazionali.

Sara e Simone, prima di iniziare la loro esperienza come duo, fanno parte di varie formazioni che permettono ad entrambi di fare esperienza nel territorio romagnolo nel campo della musica dal vivo.

Il repertorio spazia dal pop italiano (Mina, Cesare Cremonini, Arisa e tanti altri) ma anche internazionale (Ed Sheeran, Sting, Cindy Lauper) fino ad alcuni standard jazz, tutto in versione acustica.

PRENOTAZIONI

Per le serate in Palazzo Pasi Zanelli del 3 settembre e in Piazza Nenni del 14 setttembre e’ preferibile prenotarsi via mail a partire dal 20 agosto a: segreteria@materialimusicali.it indicando via mail il proprio nome e cognome, indirizzo postale completo con via e citta’ e numero di cellulare. Per ogni mail si può’ prenotare per un’altra persona indicando tutti i dati e come per la prima prenotazione.

Tutti gli eventi a titolo gratuito inizieranno alle ore 21 e saranno organizzati seguendo tutte le leggi, norme e prevenzioni in termini di contrasto al Covid – 19.

Balconi & Cortili è organizzato dall’Associazione Rumore di Fondo in collaborazione con Materiali Musicali e con il supporto del Comune di Faenza, Unione Romagna Faentina e Regione Emilia Romagna.