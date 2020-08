Faenza. Continua l’estate di “Ex Salesiani Summer Village” con spettacoli, concerti e laboratori

Giovedì 27 agosto il Complesso ex Salesiani di Faenza è pronto per l’ultimo appuntamento della stagione estiva e accogliere nuovamente giovani, adulti e famiglie nei suoi ampi spazi per passare una serata in allegria e sicurezza. Ancora una volta, dalle 18.30 saranno coinvolte le diverse attività che popolano la struttura di Faventia Sales, che proporranno spettacoli, concerti e laboratori.

“Quella che si sta concludendo è stata un’estate senz’altro diversa, ma non per questo meno bella – commenta il Presidente di Faventia Sales Andrea Fabbri -. Ci sono state nuove regole da rispettare, mascherine da indossare, distanze da mantenere, ma mai è mancata la collaborazione, mai abbiamo pensato che non fosse possibile passare serate di divertimento e serenità senza rinunciare alla sicurezza e alla tutela della salute di tutti. Il Complesso di Faventia Sales è stato anche quest’anno, anche in condizioni diverse dal solito, un punto di riferimento per la comunità, un luogo in cui ritrovarsi”.

La scuola di musica “G. Sarti” organizza tre appuntamenti nella chiesa del Complesso. Alle 19 David Tucci si esibirà con la sua chitarra classica, seguito alle 19.30 dal concerto “Il Settecento tedesco” e alle 21 dai solisti dell’accademia Marco Allegri. Iniziative anche nella sede della scuola di musica: dalle 18 alle 20 ci saranno il Master e i laboratori di perfezionamento musicale dell’accademia Marco Allegri, mentre dalle 18 alle 22 ritorna il MozArt party. Non solo, la musica e i concerti saranno presenti anche nella corte interna. La scuola, inoltre, è aperta per visite e richieste di informazioni. Per chi invece vuole avvicinarsi all’arte e al disegno ci sono gli appuntamenti della scuola “Tommaso Minardi”, che dalle 18.30 propone attività di disegno per bambini.

Nuovo spettacolo dell’atelier delle figure/Scuola per burattinai e contastorie: alle 19 e alle 21 va in scena “Sganapino e la buca del diavolo”. Il Gruppo Fotografia Aula21 in questo nuovo appuntamento a Faventia Sales propone dalle 18 “Quarantine Stories”, mostra fotografica nella terrazza del Complesso. Confermato anche il “Minimarket – Arte e artigianato a km0” con opere di Fosca Boggi, Lorena Cabal Lopez, Elena Casali, Grage Art, Lo Sbrillificio e Marta Monduzzi. La società sportiva Faventia conferma le sue attività dedicate ai più piccoli: dalle 18.30 i bambini potranno partecipare a giochi, corse e attività per fare amicizia con la palla nel campo da calcio.