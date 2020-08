Faenza Coraggiosa: nella casa del Comune non c’è posto per chi discrimina, svilisce o offende le donne

Faenza Coraggiosa interviene in merito alla Questione femminile “contano i fatti e le parole” ed annuncia che “contribuirà, attraverso proposte ed azioni concrete, ad affermare un’immagine della donna libera dagli stereotipi di genere, e cercherà di contrastare, anche preventivamente, la diffusione di episodi di violenza e discriminazione dei quali è spesso vittima”.

“Il peso di quel che si dice e si scrive e il peso di quel che si fa. Tra i fenomeni che ancora nel 2020 segnano una enorme disparità fra i cittadini di Faenza e di tutto il Paese troviamo la differenza di opportunità fra uomini e donne, il cosiddetto gender gap – sottolineano da Faenza Coraggiosa -. Da una parte le discriminazioni, spesso frutto di una cultura di stampo patriarcale, ancora fortemente radicata nel nostro paese, non consentono a molte cittadine di poter esprimere appieno le proprie potenzialità in campo lavorativo, politico e sociale; dall’altra le donne sono vittime, anche nel nostro territorio, di forme di violenza e maltrattamenti. La nostra città non deve essere più nota alle cronache locali per casi di discriminazione (come purtroppo avvenuto negli ultimi anni)” .

Faenza Coraggiosa dichiara una posizione chiara: “le disuguaglianze fra uomini e donne vadano cancellate, le differenze di genere non devono rappresentare un ostacolo per il libero sviluppo di ogni individuo. Combattere le disuguaglianze di genere significa anche lottare contro tutte quelle rappresentazioni e quei ruoli che vengono associati alle donne da decenni, se non da secoli. Ad esempio, contro chi le vuole esclusivamente relegate al focolare domestico ed impegnate nella cura dei figli, o contro chi, nella ristrettezza e nell’ottusità delle proprie vedute, le rende bersaglio di oggettificazione”.

“Tra queste azioni prioritarie, chiederemo che il Consiglio Comunale adotti subito una mozione di recepimento dei principi Strategia per la parità tra donne e uomini adottata dall’Unione Europea a marzo 2020, con un Codice Etico Antidiscriminatorio, per genere, etnia o orientamento sessuale, che impegni l’Amministrazione e le sue Partecipate. Crediamo sia giunto anche il tempo di un Bilancio di Genere, per misurare l’azione di una Amministrazione per l’impatto delle sue politiche pubbliche e dell’utilizzo delle risorse economico-finanziarie al fine di perseguire obiettivi di equità fra uomini e donne” prosegue.

“Infine, siamo convinti che nella Casa Comunale non possa esserci posto per chi continua nella discriminazione, nello svilimento e nell’offesa delle donne in quanto tali. Non importa quale sia la provenienza politica di queste frasi o questi episodi, Faenza Coraggiosa si impegna e si impegnerà sempre affinché certe idee e certi atteggiamenti non trovino più cittadinanza” conclude la nota a firma di Faenza Coraggiosa.