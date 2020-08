In autunno ripartono gli incontri e i corsi del Centro per le famiglie della Bassa Romagna

Con l’autunno ripartono gli incontri del Centro per le famiglie dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna rivolti ai neogenitori. Sono tre i cicli in programma: “Un bebè in arrivo” (incontri per genitori in attesa e neogenitori), “Con-tatto” (corso di massaggio infantile per bimbi da 3 a 6 mesi) e “Bimbi sicuri”, per la sicurezza dei più piccoli.

Gli incontri di “Un bebè in arrivo” affrontano più tematiche: i diritti alla maternità e paternità nel lavoro e servizi per la conciliazione lavoro e famiglia, l’allattamento e la cura del bebè, i cambiamenti di coppia durante l’attesa, suggerimenti per organizzare la casa, eccetera. È incluso anche un appuntamento con in volontari di “Nati per leggere”, per promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita.

“Con-tatto” è un corso che si sviluppa in cinque incontri, a cadenza settimanale, della durata di circa un’ora e mezza ciascuno; informazioni specifiche saranno date al momento dell’iscrizione.

Infine, “Bimbi sicuri” propone un corso di disostruzione del lattante e del bambino, nonchè incontri con consigli pratici per prevenire gli incidenti domestici.

Il calendario con tutti gli incontri è disponibile sulla pagina Facebook @centroperlefamiglieunionebassaromagna e sul sito www.labassaromagna.it, nella sezione Servizi – Centro per le famiglie.

Tutti i corsi e gli incontri sono gratuiti con prenotazione obbligatoria.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Centro per le famiglie al numero 0545 38397 o 366 6156306, scrivere a centrofamiglie@unione.labassaromagna.it o visitare la pagina Facebook @centroperlefamiglieunionebassaromagna.