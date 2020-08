Roncalceci. Comitato dei cittadini allarmato per sorte della scuola materna

Elisa Floris, portavoce dei genitori (Cinzia Pasi per Comitato Cittadino di Roncalceci) è intervenuta in merito alle voci che vorrebbero la chiusura della scuola materna in seguito alla morte di Don Ugo Salvatori. “Questo il dubbio che da qualche giorno sta attanagliando la comunità e preoccupando i genitori dei bimbi che frequentano la scuola materna ed il dopo scuola per ben tre pomeriggi a settimana, servizio destinato ai bambini delle locali scuole elementari” afferma Floris, aggiungendo: “La scuola Maria Immacolata, fortemente voluta da Don Ugo Salvatori che ne curava direttamente la gestione da circa un decennio, esiste da più di cinquant’ anni ed alla sua costruzione e mantenimento hanno contribuito tanti concittadini e benefattori, tanto che una parte dei loro nomi sono incisi su una lapide all’ ingresso della struttura.

Dopo la morte di Don Ugo pare siano emerse problematiche esistenti da tempo, ma che lo stesso ha sempre cercato di sanare negli anni con grande impegno, motivato dall’ amore che nutriva verso i bambini ed il rispetto per l’operato delle suore che da sempre si prendono cura della struttura.

Chiudere questa scuola significherebbe chiudere un pezzo di storia di Roncalceci ,disconoscere il buon cuore e la generosita’ di tanti cittadini, ma sopratutto, cosa ancor piu’ grave, rinnegare parte dell’impegno che Don Ugo ha profuso durante la sua vita.

Chiediamo: cosa succede realmente?

Quali potrebbero essere le motivazioni che spingerebbero la Curia a chiudere i battenti?

Sono tante le preoccupazioni sia per il futuro dei bambini che per il futuro della Comunità e se la scuola materna realmente chiudesse, Roncalceci ne soffrirebbe altamente.

Ci auguriamo che questa notizia altro non sia che un chiacchericcio infondato di fine estate poiche’ come Comitato Cittadino di Roncalceci, al fianco di tutti i genitori rappresentati da Elisa Floris, l’amarezza per tale decisione sarebbe ancor più grande pensando ad una storia lunga più di cinquant’ anni che ha sempre avuto il supporto e la stima delle famiglie ed ha saputo fare da collante per tutta la comunità di Roncalceci”.