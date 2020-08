Cervia. Beppe Boni e Don Pierre Laurent Cabantous protagonisti dell’ “Incontro con l’autore”, domenica 30 agosto

Domenica 30 agosto alle ore 21.00, presso il giardino della Casa di Max David in viale Roma 59, a Cervia, Don Pierre Laurent Cabantous, parroco della concattedrale S. Maria Assunta e Beppe Boni, Condirettore de “Il Resto del Carlino”, presentano i loro libri

Durante la serata ci sarà un momento dedicato alla solidarietà per la ricostruzione della pineta di Milano Marittima e per il restauro della Chiesa del Suffragio di Cervia.

L’autore del libro Beppe Boni, Condirettore di Carlino.it e “Il Resto del Carlino” di Bologna, insieme a Gianni Leoni, già inviato di QN e “Il Resto del Carlino” che fu tra i primi cronisti ad arrivare sul luogo della strage, presentano “La strage del 2 agosto” (Minerva Editore). Modera Carlo Cavriani, Caposervizio de “Il Resto del Carlino” Rimini. A seguire, Don Pierre Laurent Cabantous, Parroco del Duomo di Cervia, presenta “Un Don Camillo a Cervia” (ed. Itaca). Conduce Ilaria Bedeschi giornalista de “Il Resto del Carlino” Ravenna.

Alla serata interverranno il Sindaco di Cervia Massimo Medri e il Vicesindaco Gabriele Armuzzi

Il libro: “La strage del 2 agosto” (Minerva Editore)

L’orologio è ancora lì, ancora fermo sull’ora dell’Apocalisse. Alle 10:25 del 2 agosto 1980, un sabato di sole, mentre l’Italia va in vacanza con il sorriso sulle labbra, una bomba fa esplodere la stazione di Bologna. È la più grande strage del Dopoguerra in Italia, in quel periodo già devastata dal terrorismo, al centro della strategia della tensione e degli Anni di piombo: muoiono 85 persone e 200 rimangono ferite. Le indagini partono a senso unico, verso la bomba di matrice neofascista, replay di precedenti fatti analoghi. La verità giudiziaria, in un’altalena di svariati processi, certifica la condanna all’ergastolo per Valerio Fioravanti e la sua compagna Francesca Mambro, la coppia “Bonnie and Clyde” dei Nar, e per Gilberto Cavallini, a 30 anni per Luigi Ciavardini. Il quinto uomo, in attesa di giudizio dopo 40 anni, è Paolo Bellini, ex Primula Nera. Ma la condanna di Mambro e Fioravanti divide ancora, non convince da più parti, anche a sinistra, è considerata piena di lacune. Intorno allo scenario della strage si muovono personaggi ambigui, depistatori e servizi segreti, affiora piena di misteri e indizi la pista alternativa dei terroristi palestinesi indicata dai nostri 007, ma non presa per buona dalla magistratura. E i mandanti di Fioravanti e Mambro? Secondo un’ultima inchiesta innescata dall’Associazione familiari delle vittime sono quattro deceduti, fra cui Licio Gelli capo della P2. I palestinesi, che collaboravano con brigatisti rossi e terroristi di Carlos lo Sciacallo, finanziati dalla Germania dell’Est, avevano avvertito: faremo attentati in Italia. Perché? Perché, dicono i servizi segreti e le conclusioni della commissione Mitrokhin, l’Italia non rispettò il Lodo Moro, patto che prevedeva libera circolazione di armi e membri del Fplp in Italia. Un groviglio, fra trame e ombre, che non ha ancora la parola fine.

L’autore: Beppe Boni, è nato a Castelfranco Emilia nel 1957, a metà strada fra Modena e Bologna, nello stesso anno in cui Carosello debuttava in televisione e la Fiat 500 diventava la mini diva delle strade italiane. È condirettore di Carlino.it e de “Il Resto del Carlino” di Bologna, dove ha trascorso gran parte della carriera. Nel percorso professionale ha salito tutti i gradini. Prima cronista di nera e giudiziaria, antica passione, poi caposervizio, capocronista della cronaca di Bologna, caporedattore, caporedattore centrale e vicedirettore. Ha diretto due volte “Cavallo Magazine”, rivista dello stesso gruppo editoriale. Ha anche collaborato negli anni scorsi con l’Agenzia giornalistica Ansa e il “Corriere della Sera”. I primi passi nel giornalismo li ha mossi al “Giornale” diretto da Indro Montanelli, dove ha cominciato come professionista. Oggi è arrivato qui.

Il libro: “Un Don Camillo a Cervia” (ed. Itaca)

Prefazione di Costanza Miriano

Sulle orme di Guareschi, Don Pierre Laurent Cabantous racconta il suo quotidiano parlando con Gesù: in mezzo al frastuono del mondo, la speranza è incontrare la Sua Voce che ci ama infinitamente

Si è messo sui passi di Don Camillo perché con lui condivide il compito quotidiano di portare nel suo paese la buona notizia che esce dalla voce di Gesù; di essere una presenza temporale con diritto di voce sull’eterno per la sua città. E avere un compagno di viaggio è bello. Come lui stesso racconta: ho pubblicato sulla mia pagina Facebook, in stile guareschiano, alcuni miei dialoghi con Gesù, prendendo spunto da ciò che mi capitava o da vicende passate. Tali dialoghi sono diventati – per usare il gergo dei social – “virali”, cosi’ è nato il libro.

Si sono rivelati essere diciotto piccole catechesi fatte con il sorriso, piccoli capolavori di fede e ironia.

L’autore: Pierre Laurent Cabantous, italo-francese, è nato a Ravenna il 21 aprile 1962. Dopo aver concluso gli studi teologici a Bologna, è stato ordinato sacerdote il 31 ottobre 1987 dal cardinale Ersilio Tonini. Ha insegnato religione cattolica nella scuola media e diretto la Scuola di formazione teologica dell’arcidiocesi di Ravenna nel triennio 2010-2013. Parroco a Piangipane dal 1991 al 2013, dall’8 dicembre 2013 è arciprete della parrocchia concattedrale S. Maria Assunta a Cervia.