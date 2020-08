L’ex Cava Marana di Brisighella ospita la rassegna musicale “Recondita Armonia”

I suggestivi spazi sotterranei della ex Cava Marana di Brisighella tornano ad ospitare per l’ottavo anno la rassegna musicale “Recondita Armonia”, con la direzione artistica di Donato D’Antonio. Saranno quattro i concerti che si svolgeranno nella grotta, a ingresso gratuito, in programma ogni venerdì di settembre alle 21.15.

Il primo appuntamento, 4 settembre, sarà un reading dal titolo “Racconto di Fellini” e vedrà in scena l’attore Renato Geremicca che leggerà una raccolta di lettere del maestro, scelte e legate insieme da un prologo e un epilogo scritti da Cristiano Cavina. La lettura sarà accompagnata dai temi musicali dei film felliniani, creati da Nino Rota, ed eseguiti in chiave rivisitata dal Trio Eccentrico, composto da Massimo Ghetti al flauto, Alan Selva al clarinetto, Javier Adrian Gonzalez al fagotto.

Nel rispetto delle norme di prevenzione del Covid-19 e il numero dei posti disponibili, 150, è obbligatoria la prenotazione scrivendo a info@scuolasarti.it entro l’1 settembre.

In occasione dell’evento di venerdì sarà possibile partecipare ad una escursione organizzata dal Cai Faenza per raggiungere a piedi la ex cava Marana. La Ex Cava Marana si trova a circa 2 chilometri da Brisighella verso Riolo Terme, di fronte al parcheggio della grotta Tanaccia, strada provinciale Monticinio-Limisano.

Prossimi spettacoli

Sarà un omaggio a Mercedes Sosa il concerto dell’11 settembre dal titolo “Todo Mercedes” con Raffaele Casarano, Claudio Farinone su musiche di Ramirez, Parra, Yupanqui. L’evento sarà preceduto da letture di poesie “Melody Walk” a cura dell’Ads Leopodistica.

Il terzo appuntamento, 18 settembre, è con l’attore Sergio Diotti che presenterà la sua opera “A veglia col Fulesta”, un recital di parole, figure e musiche con l’accompagnamento musicale di Pepe Medri.

Chiuderà la rassegna il 25 settembre il gruppo dei Panaemiliana, che presenterà il suo ultimo Cd, con Paolo Prosperini e Davide Angelica alla chitarra elettrica, classica, acustica, Filippo Cassanelli al contrabbasso, Manuel Franco e Danilo Mineo alle percussioni.

La rassegna è organizzata dalla Scuola di musica Sarti di Faenza in collaborazione con: Comune di Brisighella, Parco regionale della vena del gesso romagnola, Ente parchi e biodiversità Romagna, Leopodistica, Cai.