Casola Valsenio: completato l’adeguamento sismico del centro per l’infanzia “Lo Scoiattolo”

Nell’anno 2015 il Comune di Casola Valsenio aveva presentato una richiesta di finanziamento alla Regione sul bando per l’edilizia scolastica per realizzare interventi di miglioramento sismico e di efficientamento dell’edificio del Centro per l’infanzia Lo Scoiattolo per un importo complessivo di 221.268,31 euro. Con il primo finanziamento ricevuto di € 61.268,31, è stata realizzata la sostituzione della caldaia con un nuovo impianto a condensazione, il rinnovo degli infissi e il miglioramento sismico di alcune strutture e della zona ingresso.

Con l’ulteriore finanziamento assegnato (€ 160.000), è stato possibile realizzare l’adeguamento sismico del 100% della scuola dell’infanzia Sant’Apollinare, per una scuola sempre più accogliente e sicura. I lavori sono iniziati a settembre 2019: nel periodo di svolgimento dei lavori l’attività scolastica di asilo nido e scuola materna è stata trasferita nel 1° piano della nuova ala dell’ex scuola media, in Via Roma 10.

Purtroppo l’epidemia Covid19 ha imposto la sospensione dei lavori, spiegano dal Comune, che sono terminati nel maggio 2020. I lavori hanno interessato gli elementi essenziali della struttura, che è stata oggetto dell’adeguamento antisismico del fabbricato esistente, a un solo piano, destinato a scuola, per la parte realizzata negli anni ’70 del secolo scorso. Non si è intervenuto su parti realizzate più di recente separate da quella originaria da apposito giunto sismico.

L’edificio oggetto dell’intervento era caratterizzato in una direzione dalla presenza di setti in cemento armato, debolmente armato di notevole lunghezza, in grado di assorbire l’azione sismica nel loro piano; nell’altra direzione non vi erano elementi resistenti, collegati in maniera efficace e certa al solaio di copertura.

L’adeguamento sismico al 100%, come da progetto approvato dal servizio Sismico Associato (ex Genio Civile), prevedeva di costruire, nella direzione in cui vi è carenza di rigidezza e resistenza, la realizzazione di n. 6 nuovi setti in cemento armato collegati efficacemente alle strutture esistenti, e di realizzare una serie di connessioni con l’utilizzo di fibra di carbonio e resine tra i vari pannelli in cemento armato precompresso costituenti il solaio di copertura, al fine di permettere la trasmissione delle azioni sismiche tra un pannello e l’altro; in questo modo si può considerare il solaio di copertura rigido nel suo piano.

Nelle scorse settimane, insieme al personale docente e non docente della scuola materna e del nido, concludono dal Comune, si è provveduto al trasloco degli arredi dalle ex scuole medie in via Roma10 – dove era stata collocata provvisoriamente l’attività – nella ristrutturata sede del Centro per l’Infanzia Lo Scoiattolo, per prepararsi all’avvio del nuovo anno scolastico. Si è lavorato inoltre, in accordo con il Dirigente scolastico e gli enti preposti, per adeguare la struttura e organizzare la stessa per rispondere appieno alle specifiche di sicurezza anti Covid-19.