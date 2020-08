Da Roma e Parigi a Ravenna per leggere Dante. Dall’ 1 al 3 settembre torna Oltre Dante

Con “Oltre Dante – lettura integrale della Divina Commedia” a Ravenna, dal 1° al 3 settembre, presso i Chiostri Francescani, si apre il mese di settembre, che da sempre Ravenna dedica a Dante Alighieri.

“L’evento “Oltre Dante”, giunto con successo alla VII edizione e promosso dal “Centro Dantesco”, con la segreteria organizzativa a cura di “Dante in rete” e la collaborazione delle maggiori Istituzioni cittadine, in particolare dell’Amministrazione comunale, ha attirato anche quest’anno numerosissimi lettori volontari di tutte le età, provenienti da città italiane e straniere, da Roma fino a Parigi, oltre alla presenza di varie autorità cittadine, a partire dal sindaco De Pascale, che saranno presenti o come lettori o per portare il loro saluto” spiega Manuela Mambelli di Dante in Rete.

Martedì 1 settembre, alle ore 18,00, i primi canti del capolavoro dantesco saranno letti da giovanissimi cantori. Saranno, infatti, gli studenti della scuola media “Guido Novello” di Ravenna ad inaugurare l’evento leggendo il I e il V canto dell’ “Inferno”.

“Un plauso meritato agli alunni e ai loro docenti, coordinati dal prof. Alessio Paroncini, che fin dal mese di giugno hanno coinvolto, per l’intera estate, i loro allievi nella preparazione di questo evento. Una partecipazione doppiamente lodevole, non solo per l’impegno profuso nei mesi estivi, ma anche per la situazione critica in cui la realtà scolastica si trova causa pandemia Coronavirus – commenta la Mambelli -. E’ inoltre un bel segnale di speranza per tutta la società, attanagliata spesso da incertezza e preoccupazione per l’implacabile Covid19, che siano dei giovanissimi ad aprire una manifestazione interamente dedicata al Sommo Poeta. Lo stesso Dante, nella cantica del “Paradiso”, scrive “Spene, diss’io, è uno attender certo “. La speranza, infatti, è sempre frutto di una certezza, magari non pienamente chiara, ma attesa, rispondente ad un bisogno profondo del cuore”.

“Un grazie fin da ora, quindi, ai numerossimi lettori che gratuitamente hanno aderito all’invito di farsi cantori della Commedia per una serata e in particolare ai giovanissimi studenti ” conclude la Mambelli, ricordando che l’appuntamento è ad ingresso libero e che le tre serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid, mantenendo le distanze di sicurezza e con l’obbligo per tutti di indossare la mascherina. L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.

Programma “Oltre Dante. Tutta la Commedia sul palco di Ravenna”

Tre serate non stop nei Chiostri Fancescani ( Via Dante Alighieri)

Inferno martedì 1 settembre ore 18,00-23,00

Purgatorio mercoledì 2 settembre ore 18,00-23,00

Paradiso giovedì 3 settembre ore 18,00-23,00