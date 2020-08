Passaggio Giro d’Italia under 23: il 31 agosto chiuse strade a Montaletto, Pisignano e Cannuzzo

Si comunica alla cittadinanza che lunedì 31 agosto, in occasione del passaggio nel nostro territorio della terza tappa del Giro d’Italia Giovani under 23 (Riccione-Mordano), è prevista la chiusura totale di alcune strade dalle ore 12.30 alle ore 14 circa.

Il percorso dei ciclisti, che attraverserà le località di Montaletto Chiesa, Pisignano e Cannuzzo, è il seguente: arrivo dal Ponte sul Savio di Mensa Matellica, via Confine, via Crociarone, via Salara fino al confine con Ravenna al Ponte di Matellica.

Le vie interessate saranno chiuse per il tempo necessario al passaggio degli atleti e comunque, come detto, indicativamente dalle 12.30 alle 14 circa.