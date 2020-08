Si è conclusa l’avventura estiva del Festival Internazionale dei Burattini Arrivano dal Mare! a Classis Ravenna

Si è conclusa lunedì 24 agosto l’avventura estiva del Festival Internazionale dei Burattini e delle Figure Arrivano dal Mare! al Museo Classis di Ravenna.

“La rassegna di otto spettacoli, organizzata da RavennAntica in una location straordinaria, sotto le stelle del Parco Archeologico di Classe, ha visto una media di 80 presenze a spettacolo: numeri incredibili in un’estate dominata dalla paura del Covid e dall’incertezza del settore spettacolo – dichiarano gli organizzatori -. Un pubblico di famiglie appassionato e attento, che ha dimostrato la voglia di tornare a vivere il teatro e di condividere momenti di reale comunità e di dialogo e che ci ha dimostrato ancora una volta il senso e la dignità del fare spettacolo dal vivo, in presenza, come rito collettivo”.

“In questo momento così incerto e difficile, il Teatro del Drago ha voluto sottolineare nuovamente l’importanza della presenza al servizio della comunità: proprio ora, infatti, è importante esserci, e continuare a coltivare i sogni e le speranze di un pubblico di grandi e piccini. Sono stati il fare e l’agire ad aver segnato il lavoro del Teatro del Drago in questo strano 2020. La collaborazione con RavennAntica, ideatrice dello splendido progetto di Classe al chiaro di luna, è stata fondamentale e si è dimostrata, per la Compagnia così come per l’intera città di Ravenna, una grande opportunità” prosegue la nota del Teatro del Drago, ringraziando le compagnie che hanno avuto il coraggio e l’entusiasmo di rendere possibile questa estate di spettacoli: Mattia Zecchi, All’InCirco Teatro, Teatro alla Panna, L’Aprisogni, I Pupi di Stac, oltre che la fondazione RavennAntica e del Museo Classis, ospite della rassegna, e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna .

Ma Arrivano dal Mare! non si ferma… Questa 45esima edizione del Festival, a tutti gli effetti extra-ordinaria, dopo la tappa online di maggio e l’estiva a Ravenna, si concluderà in ottobre con la sezione off nei paesi di Gambettola, Longiano e Gatteo.

È online, inoltre, il bando per il Festival Arrivano dal Mare! 2021, quest’anno dedicato ai 700esimo anniversario del Sommo Poeta. Il bando è scaricabile dal sito www.festivalteatrodeldrago.it Il Festival, oltre alla preziosa ospitalità della Fondazione RavennAntica, si volge in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, l’APT e la Regione Emilia-Romagna, il MIBACT. La direzione artistica e organizzativa del festival è a cura di Roberta Colombo, Mauro Monticelli, Andrea Monticelli del Teatro del Drago/Famiglia d’arte Monticelli che proprio nel 2019 ha festeggiato i 40 anni di attività.