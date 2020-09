È ufficiale il calendario delle partite dell’Olimpia Teodora: si comincia con un riposo

Sono stati pubblicati ieri, lunedì 31 agosto, dalla Lega Volley Femminile i calendari per la stagione 2020/21 di Serie A2, che partirà ufficialmente il 20 settembre. La Conad Olimpia Teodora Ravenna sarà inserita nel Girone Est, da 9 squadre, quindi avrà 2 giornate di riposo, la prima delle quali proprio nella giornata di apertura.

Al termine della prima fase, che si chiuderà a fine 2020 (30 dicembre), le squadre verranno divise nei Pool Promozione e Salvezza per la seconda fase di stagione, dove ogni formazione erediterà i punti conquistati nella prima fase e giocherà partite di andata e ritorno contro le squadre non ancora incontrate.

Per quanto riguarda il Girone Est, dopo il primo turno di riposo, la Conad esordirà nella seconda giornata in trasferta a Cutrofiano il 27 settembre, e sempre in trasferta chiuderà il campionato, il 30 dicembre a Martignacco. Tre i turni infrasettimanali: il 14 ottobre nella 5a giornata a Ravenna sarà ospite la Megabox Vallefoglia, l’8 dicembre match di ritorno nelle Marche valido per la 14a giornata, e appunto l’ultima giornata del 30 dicembre.

Torna anche l’attesissimo derby con San Giovanni in Marignano, con un doppio appuntamento festivo: andata 1 novembre in trasferta nel riminese e ritorno sabato 26 dicembre al PalaCosta.

Il calendario completo può essere visualizzato e scaricato al seguente indirizzo: https://www.legavolleyfemminile.it/?p=118915

“Sono felice di vedere pubblicati i calendari – commenta coach Simone Bendandi – perché questo significa che siamo sempre più vicini all’inizio della stagione. Ci aspetta un girone fitto di impegni e sappiamo di dover affrontare tutti prima o poi, quindi l’ordine delle partite è un fattore secondario rispetto alla grande voglia che abbiamo tutti di ricominciare e assaggiare l’emozione di una partita ufficiale dopo tanti mesi. Il turno di riposo alla prima giornata sicuramente è un fattore da tenere in considerazione in fase di preparazione, ma non cambierà comunque più di tanto la nostra programmazione”.

Il calendario completo della Conad Olimpia Teodora Ravenna:

1^ GIORNATA – 20 settembre 2020, Olimpia Teodora Ravenna riposa

2^ GIORNATA – 27 settembre 2020, Cuore di Mamma Cutrofiano – Olimpia Teodora Ravenna

3^ GIORNATA – 4 ottobre 2020, Olimpia Teodora Ravenna – Volley Soverato

4^ GIORNATA – 11 ottobre 2020, CDA Talmassons – Olimpia Teodora Ravenna

5^ GIORNATA – 14 ottobre 2020 (mer), Olimpia Teodora Ravenna – Megabox Vallefoglia

6^ GIORNATA – 18 ottobre 2020, CBF Balducci HR Macerata – Olimpia Teodora Ravenna

7^ GIORNATA – 25 ottobre 2020, Olimpia Teodora Ravenna – Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

8^ GIORNATA – 1 novembre 2020, Omag San Giovanni in Marignano – Olimpia Teodora Ravenna

9^ GIORNATA – 8 novembre 2020, Olimpia Teodora Ravenna – Itas Città Fiera Martignacco

10^ GIORNATA – 15 novembre 2020, Olimpia Teodora Ravenna riposa

11^ GIORNATA – 22 novembre 2020, Olimpia Teodora Ravenna – Cuore di Mamma Cutrofiano

12^ GIORNATA – 29 novembre 2020, Volley Soverato – Olimpia Teodora Ravenna

13^ GIORNATA – 5 dicembre 2020 (sab), Olimpia Teodora Ravenna – CDA Talmassons

14^ GIORNATA – 8 dicembre 2020 (mar), Megabox Vallefoglia – Olimpia Teodora Ravenna

15^ GIORNATA – 13 dicembre 2020, Olimpia Teodora Ravenna – CBF Balducci HR Macerata

16^ GIORNATA – 20 dicembre 2020, Sorelle Ramonda Ipag Montecchio – Olimpia Teodora Ravenna

17^ GIORNATA – 26 dicembre 2020 (sab), Olimpia Teodora Ravenna – Omag San Giovanni in Marignano

18^ GIORNATA – 30 dicembre 2020 (mer), Itas Città Fiera Martignacco – Olimpia Teodora Ravenna