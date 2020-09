Al Giardino della Biblioteca Comunale di Alfonsine si esibirà il pianista Pietro Beltrani

Martedì 1° settembre (ore 21.00) presso il Giardino della Biblioteca Comunale di Alfonsine, per la XX edizione dell’Emilia Romagna Festival, si esibirà il pianista Pietro Beltrani, con Classics in Jazz and More – un concerto dove verranno proposti arrangiamenti in stile jazzistico delle musiche di alcuni autori classici, oltre a qualche “chicca” e composizione originale.

Il pianista Pietro Beltrani si presenta ad Alfonsine con un concerto unico nel suo genere, proponendo arrangiamenti originali in stile jazzistico di musiche di autori classici, come Mussorgsky, Rachmaninov e Debussy, fino a includere brani di Bill Evans, Art Tatum e dei grandi protagonisti della musica americana del novecento. Ci sarà spazio durante la serata anche per un tributo al grande Ennio Morricone, che è venuto a mancare proprio nel corso di quest’anno.

Beltrani proporrà inoltre dei brani originali, contenuti nei suoi dischi usciti negli ultimi anni, My Perfect Day (2016) e Life (2017), nei quali si evince con chiarezza l’spirazione ai lavori di Michel Petrucciani e Keith Jarrett. Ciononostante il pianista riesce anche in essi a mantenere il legame con il “bel suono” e la tradizione primonovecentesca. Verranno anche eseguiti dei brevi brani di repertorio classico che hanno definito il percorso musicale e umano del pianista, con ampio risalto ad autori come Chopin e Skrjabin.

Come si evince dagli autori citati, il concerto sarà un vero e proprio manifesto della poliedricità di Pietro Beltrani, che da anni esegue recital con musiche di stili e autori estremamente variegati, aprendo a un connubio di sonorità che, unite insieme, suscitano sempre grande interesse.

Più volte premiato in vari concorsi nazionali e internazionali, Pietro Beltrani si è esibito nelle più importanti sale e teatri italiani come il Teatro La Fenice di Venezia, il Parco della Musica di Roma e il Teatro Comunale di Firenze, partecipando ai migliori Festival italiani tra cui il MiTo di Milano e Torino e il Maggio Musicale Fiorentino e lavorando in qualità di turnista con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo per i grandi eventi. Ha inoltre debuttato in prestigiose sale internazionali come la Tbilisi State Conservatory Recital Hall (Georgia) e la Carnegie Hall di New York (USA). Recente il debutto al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna con il III Concerto per pianoforte e orchestra di S. Rachmaninov. Ha ricevuto il premio come “outstanding musician” dai maestri del Berklee college of music di Boston a Umbria Jazz 2013. Da segnalare anche la folta e variegata discografia, dalla classica ai brani originali, dal jazz acustico alle ultime influenze elettroniche, disponibile sulle sue piattaforme digitali.

In caso di maltempo verrà data comunicazione su modifiche di data/sede o cancellazione del concerto attraverso i canali ERF

Ingresso

È vivamente consigliata la prenotazione a 0544 866648

(dalle 9 alle 12 dal lunedì al venerdì – il giorno del concerto anche dalle 14 alle 16)

È possibile prenotare un massimo di due posti per persona in considerazione delle platee ridotte nel rispetto del distanziamento sociale.

Indirizzo: Alfonsine (RA), Giardino della Biblioteca Comunale, Piazza Resistenza

Sul sito di Emilia Romagna Festival www.erfestival.org sono disponibili le informazioni per la prenotazione dei biglietti insieme a tutte le modalità di svolgimento e di accesso agli eventi, nel rispetto dei dispositivi essenziali a garantirne la sicurezza.

Per i concerti a pagamento è vivamente consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita online sul sito www.vivaticket.it e nei punti vendita Vivaticket.

Per i concerti a ingresso gratuito è vivamente consigliata la prenotazione a ERF 0542 25747

Link Utili

Facebook: Emilia Romagna Festival https://www.facebook.com/ERFestival/

Youtube: ERFestival https://www.youtube.com/user/ERFestival2010?feature=guide

Instagram: https://www.instagram.com/emiliaromagnafestival

Twitter: https://twitter.com/erfestival

ERF App

App Store: https://apps.apple.com/it/app/erf-app/id1520367780

Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.verdi22.erf