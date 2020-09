Ha avuto inizio da poche ore il concorso per radioamatori “Dante Aligieri”. Accompagnerà l’attività radiantistica per i prossimi 13 mesi. E’ organizzato dall’Associazione Radioamatori Italiani sez. “Flobert Pavan” di Ravenna con la collaborazione delle sezioni di Firenze ed è patrocinato dai comuni di queste tre città.

La Commedia cita oltre trecento luoghi geografici: nazioni, regioni, monti, fiumi e città. I radioamatori che vivono in uno di questi luoghi potranno celebrare il Poeta trasmettendo dalla propria località e condividendo un frammento dell’opera dantesca a tutti i radioamatori del mondo con cui comunicheranno.

Ai radioamatori che attiveranno una stazione da una località dantesca sarà assegnato il diploma nella categoria “attivatori”; quelli che non hanno la fortuna di vivere in una di queste località potranno partecipare nella categoria “cacciatori”.

I radioamatori sono appassionati di radiotecnica abilitati dalla legge a trasmettere ed a ricevere emissioni radiofoniche su numerose bande e con svariate tecnologie; hanno un nominativo unico di stazione composto da lettere e numeri, rilasciato dal MISE che utilizzano durante le comunicazioni come proprio identificativo.

Per informazioni: info@diplomadante.it / www.diplomadante.it