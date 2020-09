“In Salina, tra panorami di acqua e cielo”: parte la mostra fotografica al Museo del Sale di Cervia

“In Salina, tra panorami di acqua e cielo” è la mostra allestita a MUSA dal 1 settembre al 25 ottobre, che racconta la Salina attraverso scatti dei fotografi Roberto Arlotti, Florio Badocchi, Fabiana Succi e Roberto Suprani. La mostra fotografica allestita al Museo del Sale di Cervia è curata da Atlantide e promossa dal Musa, dal Gruppo Culturale “Civiltà Salinara”, dal Centro Visite Salina di Cervia e dal Comune di Cervia.

Un’esposizione fotografica per raccontare la Salina attraverso le sue suggestioni e le emozioni che si possono vivere visitandola a piedi, in bici, in barca elettrica e in trenino. Non solo gli abitanti della Salina, tra cui fenicotteri e altre specie dell’avifauna che rendono quest’area del Parco del Delta del Po conosciuta tra birdwatcher e appassionati, ma anche la possibilità di vivere qualche ora indimenticabile, circondati da un panorama di acqua e cielo. Riserva Naturale di popolamento animale e area umida riconosciuta a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, la Salina di Cervia è un’oasi a due passi dalla spiaggia, dove la natura è la vera protagonista.

Le fotografie in mostra sono state realizzate prima del Covid 19.

La mostra è visitabile a MUSA, museo del sale di Cervia, magazzino del sale, tutte le sere dalle 20.30 alle 24 e l’ingresso è compreso nel biglietto di ingresso al Museo, pari a € 2.

Per informazioni 0544 973040 salinadicervia@atlantide.net