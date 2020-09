Malatesta Short Film Festival: premiato The Passengers, docufilm su Housing First del Consorzio Solco Ravenna

Il docufilm The Passengers ha ricevuto il primo importante riconoscimento cinematografico durante il Malatesta Short Film Festival che si è svolto a Cesena dal 22 al 30 agosto.

“Per la capacità di inserirsi nelle maglie più strette della nostra realtà, attraverso un racconto che alterna la descrizione empatica dei suoi protagonisti e limpide astrazioni puramente visive”: questa la motivazione che ha spinto la giuria ad assegnare una menzione speciale al cortometraggio che mette in scena la vita e gli obiettivi del progetto Housing First del Consorzio Solco Ravenna, dedicato all’abitare sociale.

Nelle prossime settimane gli autori, Tommaso Valente e Christian Poli, torneranno negli appartamenti di Housing First, con l’obiettivo di creare una serie che racconti, in 4 nuovi cortometraggi, la quotidianità dei protagonisti del progetto, partecipanti e operatori. La serie sarà distribuita sia come film a episodi che a puntate per piattaforme online e televisioni.

Il Malatesta Short Film Festival è stato un importante palcoscenico internazionale che ha visto la partecipazione di produzioni da tutto il mondo. Oltre a questa occasione The Passengers è stato tra i protagonisti di altri appuntamenti cinematografici dove ha sempre riscontrato una buona accoglienza da parte del pubblico e delle giurie.

La serie The Passengers è prodotta da Kamera Film e Instant Documentary, in collaborazione con il Consorzio Solco Ravenna e con il contributo di Emilia-Romagna Film Commision.

Il programma Housing First

Housing First è un programma sperimentale di sostegno all’abitare avviato a Ravenna nel 2016 grazie al Consorzio Solco Ravenna e al contributo del Comune di Ravenna e del fondo Lire Unrra. Approdato in Italia dopo una sperimentazione internazionale, il progetto è rivolto alle persone che vivono in situazione di precarietà o di emergenza sociale, con l’obiettivo di supportarle a trovare una dimora attraverso un approccio non assistenziale ma di “welfare mix”.