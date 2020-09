All’Acquacheta con il Circolo la Ginestra di Crespino del Lamone

Il circolo Acli La Ginestra di Crespino del Lamone propone domenica 6 settembre trekking all’ anello dell’Acquacheta.

Partenza alle 7.29 con il treno di Dante da Firenze SMN e arrivo in stazione a Marradi alle ore 8.58

8.18 partenza del treno da Faenza e arrivo a Marradi alle ore 9.00

9.00 ritrovo in stazione a Marradi con Elisa e Alessandro per trekking anello dell’Acquacheta dal passo della Peschiera .Sono 14,5km con 850mt di dislivello.

Pranzo al sacco a cura dei partecipanti e rientro a Marradi intorno alle ore 18.

Quota 8€, fino a 12 anni 5€

E’ richiesto abbigliamento adeguato e una scorta di acqua di circa 2 litri e il rispetto delle regole di distanziamento previste dalla normativa vigente.

Possibilità di pernottamento al B&B La Ginestra Prenotazioni fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Info rigo.antonellini@gmail.com Tel: 333 8931093

https://bblaginestra.jimdofree.com/