Carabinieri di Riccione arrestano ladro presso centro commerciale di Ravenna: il 36enne eludeva antitaccheggio

Nel pomeriggio del 2 settembre, un pregiudicato rumeno P.F., già gravato da svariati e recenti precedenti di carattere specifico, prima che potesse fare perdere le proprie tracce, è stato fermato ed arrestato per furto aggravato dai Carabinieri di Riccione, per aver sottratto, da un negozio del centro commerciale “ Esp” di Ravenna abbigliamento per il valore complessivo di circa 500 euro.

Il 36enne, avvalendosi di uno strumento atto a “splaccare” l’antitaccheggio e di un sofisticato congegno elettronico inibitore di frequenze, utilizzato per dissuadere il sistema di allarme posto all’ingresso/uscita del negozio di abbigliamento, ha colpito un esercizio commerciale molto in voga del cuore ravennate impossessandosi di costosi capi di abbigliamento griffati.

A nulla sono serviti i ferri del mestiere che l’arrestato celava all’interno delle tasche dei pantaloni che, nonostante l’utilizzo maldestro teso a raggirare i sistemi di sicurezza dell’attività commerciale, non sono stati così tanto idonei a inibire le divise dell’Arma che lo aspettavano fuori dal negozio. Presso l’abitazione dell’indagato sono state trovate numerose flagranze ed altro materiale utile, al fine di potere risalire ad altri furti perpetrati lungo la Riviera.

L’arrestato, già sottoposto a procedimento penale per la stessa fattispecie di reati contro il patrimonio, come disposto dal Pubblico Ministero della Procura di Ravenna, a conclusione del rito direttissimo, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di firma a Rimini e dal divieto di dimora nella provincia di Ravenna.