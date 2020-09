Conto alla rovescia per il rientro in classe: le regole da rispettare e gli stati d’animo dei genitori

A 13 giorni esatti dall’inizio della scuola fervono i preparativi per la ripartenza dell’anno scolastico e trapelano le prime notizie di carattere organizzativo.

Gli istituti scolastici della provincia stanno cominciando a diramare indicazioni alle famiglie attraverso i siti ufficiali delle scuole e nelle chat di classe, informazioni frutto delle riunioni tenute in queste ultime settimane dai cosiddetti “comitati Covid”, gruppi di lavoro formati da personale docente e non all’interno di ogni istituto scolastico.

LE REGOLE PRINCIPALI

Tra le principali indicazioni è richiesta la misurazione della febbre agli studenti ogni mattina prima di recarsi a scuola e, se la temperatura è uguale o superiore ai 37.5°, c’è l’obbligo di restare a casa. Stessa disposizione nel caso di malesseri “para influenzali”: per entrare a scuola bisogna essere in perfetta salute.

Non si potrà entrare nei locali scolastici senza mascherina, che dovrà essere fornita dalla famiglia, con un ricambio, nel caso dovesse sporcarsi, rompersi o cadere a terra. Dovrà essere indossata fino all’arrivo al banco, dove varrà la precauzione del distanziamento fisico, ma potrà essere necessario rimetterla anche in classe, ogni volta che, per esempio, l’insegnante sia tenuto ad avvicinarsi agli studenti.

Libri, matite, merende o qualunque altro materiale personale degli studenti dovrà essere utilizzato solo dai proprietari, non potrà essere scambiato o condiviso tra gli studenti e dovrà essere riportato a casa al termine delle lezioni.

Non tutti potranno usufruire dello spazio mensa: in alcune scuole questi sono state riconvertiti in spazi per la didattica oppure non saranno in grado di ospitare tutti gli studenti garantendo il necessario distanziamento fisico, dunque alcune classi consumeranno il pranzo in aula, ma pasti, servizi di pre e post scuola e tempo pieno sembrano essere garantiti.

In caso di malessere dello studente a scuola, questo verrà allontanato dalla classe, anche se non è specificato con quali modalità e dove verrà collocato “in quarantena”, gli sarà misurata la temperatura e verranno avvertiti i genitori, che dovranno rapidamente accorrere per riportarlo a casa, contattando poi il medico di famiglia per la diagnosi.

Tutti gli ulteriori dettagli su come si svolgerà la vita scolastica e le eventuali domande delle famiglie sono demandati a successive comunicazioni e a riunioni scuola-genitori, che dovrebbero tenersi in presenza per le classi che iniziano un ciclo scolastico e da remoto, con conference-call, per quelle già avviate.

La scuola riparte in presenza dunque, come tengono a ribadire da settimane dal Governo, ministri Azzolina per la Scuola e Speranza per la Salute in testa, ma i dubbi su come gestire questa ripartenza (e mantenere le scuole aperte durante l’anno) restano tanti, soprattutto nei pensieri dei genitori che tra nemmeno due settimane dovranno rimodulare le proprie abitudini e riorganizzare i propri tempi di vita, senza certezze e senza che nessuno si sia preso carico di coinvolgerli.

Come stanno vivendo questa fase confusa e frenetica le famiglie? Quali sono i timori o comunque lo stato d’animo con cui approcciano questo inizio di anno tanto particolare?

“Io ho due figlie – spiega Chiara -, la grande frequenterà la quinta elementare e la piccola inizia la prima, alla scuola Pascoli di Ravenna. Qualche informazione dalla scuola sta cominciando ad arrivare, sappiamo per esempio che la classe della grande, essendo molto numerosa (27 bambini), sarà spostata nell’aula magna e consumeranno il pasto al banco. Ci saranno orari di ingresso ed uscita scaglionati per distribuire i bambini sui due ingressi disponibili. Sono stati fatti lavori di edilizia leggera, so che hanno rifatto i bagni, che alla Pascoli erano veramente datati (ancora con le turche, n.d.r.)”.

“Non sono spaventata dalla possibile recrudescenza dei contagi – aggiunge Chiara -, mi sento tranquilla. Sono più che altro preoccupata dall’idea di un nuovo lockdown. Sono convinta che i bambini siano al sicuro, temo la gestione dei possibili contagi da parte delle istituzioni: se si arrivasse a nuove chiusure sarebbe davvero problematico gestire i bambini a casa e i tempi di lavoro”.

Di tutt’altro avviso è invece Ilaria, mamma di due bambine che frequenteranno una l’ultimo anno della materna e l’altra l’ultimo anno delle elementari alla scuola Torre. “Sono preoccupata e arrabbiata per come è stata gestita tutta la vicenda della scuola. L’idea è che ci siano delle decisioni prese a priori su posizioni ideologiche, per niente declinate nell’esperienza vissuta da bambini e genitori, alle quali viene chiesto solo di sottostare. Si parla di patto educativo e di collaborazione scuola-famiglia, quando invece ciò che accade è che ci vengono sottoposte delle disposizioni da adottare, anche se confezionate come “condivise”. E questo lo trovo un insulto all’intelligenza delle persone. La collaborazione prevede un coinvolgimento e un ascolto reciproci, che da parte delle istituzioni scolastiche non si sono mai visti”.

“La mia impressione – aggiunge – è che la scuola riapra per permettere all’economia del Paese di ripartire e far andare a lavorare i genitori, anche se non si sa per quanto, con quale continuità e con che disagi organizzativi”.

C’è un altro aspetto trascurato per Ilaria, che di professione fa la psicologa: “nessuno sembra interessarsi del trauma e dell’ansia vissuti dai bambini già da marzo – spiega -, che si rinnoveranno con le modalità tutte particolari dell’imminente ritorno in aula. Servirebbe un sostegno psicologico per accompagnare i bambini in questi passaggi così delicati che hanno affrontato prima del lockdown e che incontreranno nei prossimi mesi. Si pensi ad esempio a come potrà vivere un bimbo l’allontanamento dalla classe nel caso di un malessere che intervenga durante le lezioni: accompagnato fuori, da qualcuno con mascherina, guanti e visiera, isolato fino all’arrivo dei genitori. Come vivrà quest’esperienza? L’ordine degli psicologi ha firmato accordi con la Scuola per ipotetici interventi di supporto, ma nella pratica ancora non si sa nulla su come avverranno. Per ora si tratta solo di parole”.

“Chi si fa carico di questi traumi? – conclude -. Io sento parlare di distanziamento, di metro statico, di mascherine, ma chi fa queste regole non sa come funziona un bambino. Sono preoccupata per l’esperienza che attende i nostri figli. Quello che è mancato a mio avviso durante il lockdown non è stata la didattica, ma l’incontro, e per esperienza so che si può costruire anche attraverso uno schermo. Tutti questi vincoli temo che limiteranno fortemente l’esperienza dell’incontro e questo mi preoccupa più del ritorno della didattica a distanza”.