Liceo Scientifico Oriani verso la riapertura, DS Gianluca Dradi: tutto per la sicurezza, anche il Referente Covid

La fatidica data del 14 settembre 2020, occasione per la ripartenza del mondo scolastico anche in provincia di Ravenna, sarà un importante quanto delicato banco di prova essendo purtroppo la pandemia Covid-19 ancora lontana dall’essere debellata. Nella giornata di ieri, intanto, Miur e Istituto Superiore di Sanità hanno dato ufficialmente il via alla formazione a distanza per la nuova figura di “referente Covid-19”. Un percorso formativo online rivolto al personale scolastico, agli insegnanti e ai professionisti sanitari chiamati a monitorare e gestire possibili casi di Coronavirus all’interno di luoghi scolastici. L’obiettivo del supporto maturato dall’alleanza Miur e ISS è quello di fornire un supporto operativo nelle fase decisionale degli operatori scolastici e nei Dipartimenti di Prevenzione. Considerando l’anno scolastico 2019-2020, decisamente anomalo per via del lockdown intercorso tra marzo e maggio, la ripartenza fissata al 14 settembre segna un punto di svolta per una gestione inedita nell’annata scolastica 2020-2021, con l’introduzione di nuovi dispositivi atti a prevenire e gestire eventuali casi e un regime di controllo assolutamente scrupoloso. Di tutto questo abbiamo parlato con il dirigente scolastico del Liceo Scientifico Oriani di Ravenna Gianluca Dradi.

Liceo Scientifico Oriani

L’INTERVISTA

Il tema sicurezza è ormai un mantra consolidato. Tante sono le ansie emerse da parte di docenti, personale ATA e studenti (e loro rispettive famiglie). Il distanziamento sociale e l’utilizzo di mascherine saranno regolarmente controllati?

“Premetto che non ho ancora avuto modo di leggere integralmente il verbale della riunione del Comitato Tecnico Scientifico. Tuttavia, da ciò che si legge sulla stampa, non sembrano esserci particolari novità per quanto riguarda il distanziamento sociale, che rimane quello di un metro tra studente e studente in condizione statica e di due metri tra il docente e gli studenti che sono nei banchi siti in prima fila. In queste situazioni il Comitato Tecnico Scientifico avrebbe rimarcato la possibilità di togliere la mascherina a meno che, l’azienda AUSL locale, non attesti la presenza di un tasso di circolazione del Coronavirus troppo alto. In quest’ultimo caso saranno i dipartimenti di sanità pubblica (singole AUSL) a fornire indicazioni diverse. In una situazione dove vengono garantite le misure di distanziamento fisico sarà possibile quindi togliere la mascherina. In tutte le altre circostanze, invece, la mascherina va assolutamente indossata, soprattutto quando il personale è in movimento all’interno della scuola. Il Consiglio d’Istituto è chiamato ad approvare un regolamento che disciplina in modo puntuale tutto ciò che deve essere fatto (indossare mascherine, pre condizioni per accedere a scuola, non avere temperatura sopra i 37,5 gradi, ecc)”. In ogni classe sarà presente gel disinfettante e all’interno degli edifici scolastici vige l’obbligo di circolare ‘tenendo la destra’ nei corridoi seguendo percorsi obbligati, segnati fisicamente in modo orizzontale sul pavimento (come accade nei mezzi di trasporto o nei bar delle stazioni per intenderci). Qualora queste segnalazioni non venissero rispettate, sono previste sanzioni disciplinari. Accanto alle regole principali sono state introdotte regole particolari per l’accesso al bar onde evitare assembramenti. Anziché il solito intervallo classico previsto dopo la terza ora di lezione saranno previsti quattro intervalli di durata più breve. Questa modalità fornirà l’occasione per arieggiare le aule (arieggiamento obbligatorio ad ogni ora) e consentirà di evitare che, gli studenti, affluiscano alle macchinette erogatrici, al bar e ai servizi igienici provocando assembramenti”.

Riguardo ai termoscanner cosa può dirci?

“La nostra scuola ha due termoscanner (uno per sede, rispettivamente nella sede principale e nella succursale). Entrambi sono riservati principalmente al personale pubblico che accede a scuola che, ricordiamo, deve fornire auto dichiarazione che attesti le pre condizioni per l’accesso al liceo. Tuttavia, ci riserviamo di misurare anche la temperatura in loco nel caso si presenti un minimo dubbio di positività al Covid-19. Ribadisco l’obbligo di indossare mascherina quando si è in movimento e anche quando gli studenti si recano nei laboratori, dove sarà richiesto anche l’uso dei guanti”.

Torniamo un attimo al bar. Non si rischiano comunque assembramenti nonostante le nuove norme?

“Per quanto concerne il bar interno presente nella nostra sede principale, posso dire che gli studenti stanno mettendo a punto l’elaborazione di un’App scaricabile sul telefonino attraverso la quale, i ragazzi, potranno prenotare la merenda al bar. Il barista consegnerà i pacchi alla classe in base alle ordinazioni e non al singolo studente. Valuteremo se sarà il barista che si muoverà dal bar per raggiungere le classi o se sarà un singolo rappresentante per classe che si recherà al bar nel momento in cui verrà dato un segnale che il pacco è pronto. A muoversi non saranno più quindi i 600 studenti soliti ma al massimo 49 rappresentanti”.

Come funzionano gli ingressi plurimi al Liceo Scientifico di Ravenna?

“Non abbiamo previsto scaglionamenti all’ingresso principale, optando piuttosto per percorsi obbligati e plurimi d’ingresso e di uscita. In sede ci saranno 5 ingressi e 5 uscite specificamente dedicati agli studenti che devono avere accesso alle rispettive aule, in modo da evitare assembramenti. Sono sospesi sino a cessazione dell’emergenza sanitaria i ricevimenti generali dei genitori in presenza e le assemblee studentesche d’istituto dove, necessariamente, sono presenti tante persone. Confermate le assemblee di classe e i ricevimenti individuali dei genitori”.

Quanto ai test sierologici facoltativi per bidelli e docenti ci sono novità?

“I test sono limitati a far circolare l’eventuale notizia tra il personale e so che, alcuni membri, avevano appuntamento presso l’azienda sanitaria per fare il test sierologico. Non aggiungo altro per il momento”.

Veniamo all’aggiornamento più recente, ovvero all’introduzione della nuova figura del “referente Covid”…

“Innanzitutto, ricordo che la scuola non ha potestà di auto organizzarsi, ma deve seguire sempre i protocolli nazionali. Il rapporto d’istituto superiore di sanità stilato a fine agosto disciplina quattro ipotesi di fondo: alunno che presenta aumento temperatura corporea o sintomo Covid a casa, l’alunno che presenta aumento temperatura corporea o sintomo Covid a scuola e lo stesso vale per i membri del personale. Qualora il sintomo venisse rilevato a scuola fondamentalmente dovremo accompagnare lo studente in un’aula dedicata (sono previste due aule di confinamento, una in sede e una in succursale) attraverso il referente Covid nominato nel collegio docenti (svoltosi l’1 settembre 2020). Il referente si interfaccerà con il servizio sanitario nazionale per venire a prendere l’alunno e dovrebbe venire anche un’ambulanza del 118 in modo da effettuare il test. Nel caso il test risulti positivo, sarà il dipartimento di prevenzione a fornirci indicazioni volta per volta. Tutta la classe sarà messa in isolamento / quarantena per 14 giorni ma questo, ribadisco, non sarà la scuola a deciderlo”.

Quali tipologie di banchi saranno introdotti al Liceo Scientifico Oriani?

“Innanzitutto, va ricordato che abbiamo 1.200 studenti. Ho fatto una richiesta molto limitata di 189 banchi piccoli (la misura standard dei banchi singoli a Ravenna è di 70 x 50 cm, i banchi doppi non esistono ndr). In alcune classi più piccole dovremo contemperare la misura di distanziamento fisico di un metro con la normativa già esistente sulle vie di fuga dentro alle aule in caso di incendio o terremoto. In alcune classi le misure del banco rendono difficile ottenere misure adeguate in merito alle vie di fuga ma con 189 banchi piccoli e 70 sedie con rotelline confido che riusciremo a mediare. Il vantaggio dei banchi con le rotelline è che hanno ingombro pari a zero, perché sostanzialmente si tratta dell’ingombro del corpo. In alcuni punti strategici avremo anche meno di 70 banchi, ma questi ci permetteranno di garantire la presenza degli studenti con garanzie Covid pur rispettando la normativa normale sulla sicurezza”.

E sulla pulizia degli ambienti, come la mettiamo?

“Accanto al suddetto lavoro abbiamo adottato una disciplinare per la pulizia degli ambienti che dovrà essere svolta con particolare cura una volta al giorno. I laboratori e le palestre non vengono utilizzate giornalmente da una singola classe ma prevedono turni, quindi occorrerà una pulizia costante nel corso della giornata. È previsto infatti un registro pulizie che attesti dove e quando le pulizie saranno eseguite. È stata nominata oggi una commissione che avrà il compito di verificare che tutte le misure previste siano concretamente rispettate”.

Come gestirete il tema della didattica?

“Abbiamo elaborato un progetto che consentirà a tutti gli studenti di essere presenti nonostante nove delle nostre aule non lo consentano sulla carta. Per evitare il problema della didattica a distanza, alla quale abbiamo dovuto ricorrere lo scorso anno scolastico per garantire il nostro servizio, ora creeremo due pluriclassi – due classi composte da 4/5 studenti provenienti da queste 9 classi – che si alterneranno alle 20 classi più numerose, in modo che gli studenti possano seguire da scuola con computer e connettività forniti da noi, annoverando anche la sorveglianza da parte di un docente. Il punto maggiormente delicato del progetto è che occorrerà personale docente organico Covid che tra luglio / agosto è stato aggiunto al normale organico delle scuole per far fronte alle situazioni d’emergenza. Per il momento abbiamo richiesto quattro docenti e quattro bidelli aggiuntivi, ma allo stato attuale non so ancora se ci verranno forniti”.

Potranno seguire le lezioni a distanza tutti gli studenti che per motivi medici risulteranno ammalati?

“Sì. Covid o non Covid, se si tratta di una malattia vale chiaramente la giustificazione. È previsto un servizio per gli studenti ammalati (come accade spesso durante l’inverno) perché ogni classe è dotata di computer implementando il servizio con videocamera e microfono. In questo modo gli studenti malati possono seguire le lezioni anche da casa. Si tratta di una situazione emergenziale, perché da casa effettivamente si possono perdere alcuni passaggi, ma almeno garantiamo un servizio in più”.

I dirigenti scolastici sono caricati di troppe responsabilità nel dover attuare protocolli nazionali?

“Indubbiamente il tema Covid-19 angoscia molto i dirigenti scolastici, che hanno la responsabilità di organizzare tutto il servizio scolastico nel pieno rispetto delle normative. Nel corso dell’estate, in sede di conversione di uno dei tanti decreti legge emanati in epoca Covid, è intervenuta una norma che, sostanzialmente, recita quanto segue: “il dirigente che attua i protocolli nazionali previsti ha assolto il suo onere organizzativo”. Da un lato ciò è confortante, ma dall’altro lato questi protocolli contengono prescrizioni generiche del tipo: “Adeguata segnaletica o adeguata areazione”. Con l’aggettivo “adeguato” ci può stare di tutto. Per intenderci: sarà sufficiente areare ogni ora le aule? Speriamo di sì! (sorride)”.