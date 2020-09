Ottava edizione del Wam! Festival a Faenza, dal 3 al 6 settembre

Mancano solo due giorni all’inizio dell’ottava edizione di Wam! Festival, che si terrà a Faenza dal 3 al 6 settembre al MIC. Il programma dedicato alla danza è molto ricco e prevede, accanto ad Aristide Rontini altri artisti della scena nazionale: Sissj Bassani, Elisa Sbaragli, Paola Lattanzi, Daniele Albanese, Valentina Caggio e Paola Ponti.

Oltre a questi danzatori affermati, il Festival ha deciso di coinvolgere anche giovani del territorio, facendo partecipare le scuole di danza Dance Studio e FAENZ’a Danza con lavori pensati ad hoc per il Festival.

Per il teatro, il festival ospiterà Veronica Bassani e Lorenzo Travaglini, attori che dialogheranno sulla differenza culturale con persone conosciute tramite l’associazione Anolf (Associazione Nazionale Oltre Le Frontiere) che ha come scopo la crescita dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli.

Completano il programma tre talk con autori e relatori di fama nazionale: Alessandro Pontremoli parlerà di come “decolonizzare” la danza, di come questa non consista più nel prodotto finale, ma soprattutto, nell’atto di solidarietà che quella stessa produzione artistica genera. Architetti e artisti si confronteranno su come il digitale abbia spostato i luoghi di lavoro, di creazione, di vita durante la pandemia e sul Terzo paesaggio, ispirato al paesaggista Gilles Clément.

Il Festival si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita e prenotarsi per gli eventi gratuiti.

Studenti e insegnanti delle scuole di danza della regione Emilia-Romagna e dipendenti di BCC ravennate, forlivese e imolese hanno diritto all’ingresso ridotto a 5 euro per tutti gli spettacoli.

http://wamfestival.com/