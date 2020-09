Barbiano di Cotignola: due concerti al Parco Conti con Andrea Grossi e gli Òligo

Fuori Centro, la rassegna estiva itinerante del Comune di Cotignola, continua giovedì 3 e venerdì 4 settembre alle 21 con due concerti al parco Domenico Conti di Barbiano.

Il 3 settembre Andrea Grossi con “Passeggero clandestino” condurrà il pubblico in un viaggio tra parole, poesia e musica. Insieme a lui sul palco la chitarra elettrica di Francesco Cimatti.

Grossi, cantautore romagnolo classe 1980, è stato più volte finalista al Premio Bindi e ad altri prestigiosi premi; nel 2015 viene invitato dal club Tenco a esibirsi sul palco del Teatro del Casinò di Sanremo ed è ospite al Ravenna Jazz.

Venerdì 4 settembre toccherà agli Òligo: Enrico Ronzani, Henrique Molinario e Giacomo Scheda, ovvero pianoforte, contrabbasso e batteria. Tre idee e background musicali, sempre messi in discussione e divergenti, che improvvisamente entrano in collisione creativa; in questa occasione tornano sul palco con un’ospite speciale, Sara Battaglini alla voce, per dar vita a un repertorio incentrato sulle ultime uscite discografiche di entrambi.

I concerti sono organizzati dal Comune di Cotignola, con la collaborazione di Cotignola Invita, la rete d’impresa del territorio che per la serata proporrà aperitivi e street food.

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, contattare l’Urp al numero 0545 908826.