Festival Crossroads: concerto di Baas e Van Gelder a Bagnacavallo e nuove date e spettacoli fino a dicembre

In Romagna, continuano i recuperi dei concerti del festival itinerante Crossroads annullati la scorsa primavera. Venerdì 4 settembre la kermesse musicale organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna sarà a Bagnacavallo: alle 21 al Chiostro Complesso di San Francesco si esibiranno gli olandesi Reinier Baas (chitarra) e Ben van Gelder (sax alto). Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Bagnacavallo e l’Antico Convento San Francesco di Bagnacavallo. Biglietti: prezzo unico euro 15.

Il chitarrista Reinier Baas e il sassofonista Ben van Gelder, entrambi olandesi, hanno condiviso il palco più di duecento volte negli ultimi anni, in vari abbinamenti: in trio con il leggendario batterista Han Bennink, come solisti con la Metropole Orkest, come sideman uno del quintetto dell’altro. In questo percorso, hanno sviluppato un vocabolario sonoro tutto loro, fatto di fraseggi diafani e umbratili, accordi bizzarri che accompagnano temi cristallini, dai quali traspare un’inquietudine mutevole e misurata.

Reinier Baas (nato nel 1985) sa congiungere l’inconfondibile espressività del jazz europeo col linguaggio della musica colta. Se ne trova esempio nel suo The More Socially Relevant Jazz Music Ensemble, come nell’album Reinier Baas vs. Princess Discombobulatrix (che riunisce musicisti di musica classica e jazz).

Ben van Gelder (classe 1988) all’età di diciassette anni si è trasferito a New York, dove ha trascorso un decennio, collaborando e studiando con Guillermo Klein, Jason Moran e Lee Konitz, e stabilendo forti legami con il Jazz Gallery. È poi rientrato in Olanda e ora Amsterdam è la sua base.

Proprio ad Amsterdam è dedicato il primo disco in studio del duo: Mokum in Hi-Fi (2019). Mokum è il termine col quale viene chiamata appunto Amsterdam nel gergo Bargoens: un linguaggio criptico usato da criminali, vagabondi e venditori ambulanti.

Il festival Crossroads, per recuperare i concerti annullati nel periodo del lockdown amplia, e di molto, anche l’offerta musicale nella provincia di Ravenna. Ben tre nuove serate, con ascolti multipli, si svolgeranno al Cisim di Lido Adriano: il 16 ottobre si alterneranno sul palco i quintetti di Darma e di Eloisa Atti; il 6 novembre il live di Koralle sarà un tuffo nell’elettronica; il 13 novembre si virerà decisamente verso il cantautorato con le esibizioni di Vinsanto e Flavio Giurato, entrambi in solo. Ultimo in ordine cronologico dei concerti al Cisim sarà il solo di Derek Brown, che applica la tecnica del beatbox al sassofono: un live decisamente anticonformista, che rientra nella programmazione di Ravenna Jazz (il 5 dicembre).

Il 29 ottobre alla Sala del Carmine di Massa Lombarda arriveranno la batteria di Lorenzo Tucci e la tromba di Fabrizio Bosso, che daranno vita all’incalzante progetto “Drumpet” assieme al bassista Daniele Sorrentino. Sarà invece il jazz manouche ispirato a Django Reinhardt a caratterizzare il concerto del 19 novembre con il chitarrista tedesco Joscho Stephan (Solarolo, Oratorio dell’Annunziata).

Una tripletta di concerti completa il recupero anche delle date previste al Teatro Socjale di Piangipane, fornendo una vetrina su alcuni degli artisti residenti del festival: Enrico Rava si esibirà in duo con il chitarrista Roberto Taufic (20 novembre); Peppe Servillo e Javier Girotto assieme al pianista Natalio Mangalavite formano un trio di rara vivacità, che eseguirà un nuovo programma musicale basato sulle canzoni di Lucio Dalla (27 novembre); Paolo Fresu duetterà con un suo storico partner, il chitarrista Bebo Ferra (4 dicembre).