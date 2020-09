Giovedì 3 settembre alla Dama delle saline è protagonista l’archeologia

Giovedì 3 settembre alle ore 17, nell’aia della Locanda “La dama delle saline”, in via Madonna della Neve 15, è in programma l’incontro “Dove il mare diventa sale e si distende la terra. Antiche storie del territorio cervese”.

Organizzata dal Gruppo Archeologico Cervese in collaborazione con il Servizio Progettazione culturale ed Eventi del comune di Cervia, l’iniziativa prevede l’intervento dell’archeologa dott.ssa Giovanna Montevecchi che relazionerà sul tema, con l’aiuto di diapositive.

L’incontro, inserito nel programma di Sapore di Sale, fa parte delle iniziative della giornata di preview della grande manifestazione dedicata alla cultura salinara.

L’ingresso all’evento è libero. Per poter rispettare le normative anticovid sul distanziamento, sono disponibili 60 posti che verranno assegnati previa prenotazione al numero 339/8034757.

In caso di maltempo, la lezione si terrà alla stessa ora alla Biblioteca comunale “Maria Goia”.

L’evento è stato organizzato grazie all’iniziativa “Adotta uno spazio per liberare cultura”, lanciata per quest’estate dall’Assessorato alla Cultura, che ha messo a disposizione aree pubbliche, definite e delimitate, per organizzare spettacoli e piccole manifestazioni, e ha invitato i privati a fare lo stesso, cioè a concedere l’utilizzo di cortili e giardini in cui sia possibile godere, in sicurezza, della cultura e delle atmosfere che Cervia regala. Hanno colto quest’opportunità i proprietari della Dama delle saline, che hanno messo a disposizione l’area esterna del loro locale, regalando alla città la possibilità di organizzare eventi in un ambiente di grande suggestione ambientale.