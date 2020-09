Lugo: si recupera San Rocco in Rock, annullato a marzo per la pandemia

Il concerto San Rocco in Rock già previsto nel marzo scorso e annullato per ragioni sanitarie si svolgerà venerdi 4 settembre presso il Centro Sociale “Il Tondo” di Lugo alle 21. Musica e ricordi del piccolo teatro lughese saranno il filo conduttore della serata allo scopo di raccogliere fondi per una donazione alla Sezione Musicale della Scuola Media “Gherardi”. I FLINTS, i CRISTALLI e noti personaggi della vita sociale e musicale lughese allieteranno la serata nell’ampio spiazzo del Centro, consentendo un sicuro distanziamento fra gli spettatori.