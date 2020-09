Montaletto di Cervia. Torna la rassegna cinematografica “Ogni Campagna è Illuminata”

Torna per il terzo anno consecutivo la rassegna cinematografica monografica sotto le stelle nelle località dell’entroterra cervese. Per questa edizione l’organizzazione ha deciso di dedicare la rassegna a Federico Fellini. A 100 anni dalla nascita, la rassegna ripropone le opere più importanti del regista romagnolo legate alla sua terra di origine.

Giovedì 3 settembre alle ore 20.30 la rassegna continua con la proiezione de La Dolce Vita ( film del 1960 ) nel giardino della scuola “ Buonarroti” in via Farneti 4 a Montaletto di Cervia. Considerato uno dei capolavori di Fellini e tra i più celebri film della storia del cinema a livello mondiale, fu vincitore della Palma d’oro al 13° Festival di Cannes e dell’Oscar ai migliori costumi. Con questo appuntamento si conclude la rassegna del cinema all’aperto nell’entroterra cervese “ Ogni Campagna è illuminata”. In caso di maltempo la proiezioni sarà annullata.