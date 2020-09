Ravenna Calcio: arriva il primo botto di mercato, Benjamin Mokulu

Il Ravenna FC festeggia la riammissione in serie C regalando ai propri tifosi il primo colpo di mercato, è infatti ufficiale l’arrivo di Benjamin Tende Mokulu, che torna in giallorosso dopo l’esperienza della seconda parte della passata stagione dove, seppur in poche apparizioni, aveva fatto vedere il suo grande valore. Il centravanti arriva a titolo temporaneo dal Padova fino al termine della stagione.

Il colosso belga rappresenta uno degli attaccanti più quotati della serie C e sarà una freccia importante nella faretra di Mister Magi. Benjamin si aggregherà alla squadra in giornata e nel pomeriggio sosterrà il primo allenamento al centro sportivo di Glorie.

Qui la scheda del giocatore.