Domenica 13 settembre scatta da Casal Borsetti la seconda edizione della manifestazione che prevede corsa o camminata nella splendida cornice del Parco del Delta del Po. Iscrizioni possibili solo online entro l’8 Settembre.

Ormai non ci sono più dubbi o incertezze: Domenica 13 settembre da Casal Borsetti scatterà la seconda edizione di “Ravenna Park Race”, l’evento in natura che già in occasione del suo esordio nel 2019 aveva riscosso un successo incredibile di pubblico, raccogliendo al contempo recensioni entusiastiche sulla bellezza del percorso interamente previsto nel Parco del Delta del Po nel territorio dei Lidi Nord ravennati.

Un evento che, ovviamente, sarà organizzato nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti contro la diffusione del Covid-19 e in ossequio alle linee guida emanate. E proprio per rispettare tutte le indicazioni a tutela della salute, quest’anno non sarà possibile effettuare l’iscrizione sul posto e nemmeno nelle ore immediatamente precedenti lo start. Per l’edizione 2020 le iscrizioni sono possibili solamente online sul sito www.ravennaparkrace.com e chiuderanno alla mezzanotte di Martedì 8 Settembre.

Pochi giorni dunque per iscriversi, sia al Trail Running da 21 Km competitivo (http://bit.ly/trailrpr) senza dislivelli a livello del mare, sia all’Eco Walking, la camminata ludico motoria in natura di 8 km(http://bit.ly/walkrpr).

Una manifestazione per la quale, oltre alla bellezza dell’area, tra la massicciata lungomare, gli stradelli della pineta e la pialassa, si presterà grande attenzione alla sicurezza sanitaria in un periodo nel quale è necessario non abbassare la guardia. Pertanto, seguendo le linee guida stilate per questo tipo di eventi, la partenza è fissata dalle ore 8.45 del mattino nelle vicinanze del Centro Sportivo Stella Rossa a Casal Borsetti. A partire saranno 50 iscritti alla volta, con ogni gruppo distanziato di tre minuti. A partire saranno prima i runner competitivi del Trail da 21 km, seguiti dai non competitivi e dai camminatori. E tutti verranno sensibilizzati non solo sul rispetto delle normative anti Covid, ma anche sulla tutela dell’ambiente circostante attraverso comportamenti consoni ad un ecosistema bellissimo e da preservare.

Naturalmente, nelle fasi pre e post evento si procederà con tutte le attenzioni che in questi mesi sono divenute consuetudine come la misurazione della temperatura, la segnalazione degli appositi spazi da occupare ed i percorsi da seguire per evitare assembramenti.

E dopo aver memorizzato e adottato i giusti comportamenti, non resterà che godere della meraviglia di un percorso senza eguali in un ecosistema tutelato da centinaia di anni. I sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci, un ricco sottobosco, le grandi lagune salmastre collegate al mare e percorse da una rete di canali su cui sorgono i caratteristici casoni da pesca. La Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli tra i quali i celebri aironi. La massicciata di Casal Borsetti, che consentirà di percorrere un tratto del percorso affacciato sul mare di settembre.

La manifestazione è inserita nel calendario Trail della UISP Emilia-Romagna. Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile consultare il sito web www.ravennaparkrace.com .