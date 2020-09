Salta la 6^ edizione della Festa Medievale alla Rocca Brancaleone di Ravenna

E’ con molto rammarico che il Consiglio Direttivo dell’Associazione di promozione sociale Amata Brancaleone, per rispetto delle norme legate all’epidemia covid19, ha deciso di non realizzare la 6^ edizione della Festa Medievale alla Rocca Brancaleone prevista per la terza domenica di settembre.

“L’evento ha riscosso sempre molto interesse coinvolgendo un folto pubblico di tutte le età che per un giorno potevano rivivere l’ambiente, i costumi, le abitudini, i mestieri e le gesta cavalleresche del medioevo, ma il rispetto delle normative legate al COVID19 rende impossibile organizzare una Festa in sicurezza” spiega Rita Rambelli Presidente Amata Brancaleone Aps -. Per mantenere comunque una continuità nei rapporti con i cittadini di Ravenna l’Amata Brancaleone ha organizzato due iniziative rivolte ai più piccoli, sempre nel parco della Rocca Brancaleone, nell’ambito del progetto OASI 31 del Comune di Ravenna, per garantire il diritto al gioco in sicurezza anche al tempo del Covid 19.

Venerdì 4 settembre alle ore 18 ci sarà un incontro dal titolo “Dame, Cavalieri e destrieri” a cura di Stefano Fariselli e Anne Cornelia Hecker della Compagnia del Boccale, curiosità e didattica sulla vestizione del cavaliere, la bardatura del cavallo e l’addestramento per la giostra. Ovvero un racconto divertente dei piccoli problemi quotidiani nella preparazione alla giostra.

Venerdì 11 settembre sempre alle ore 18 ci sarà “Scrivere al tempo di Dante”, scrivere l’alfabeto gotico con calamo, penna d’oca e inchiostri ricreati su ricette medievali, , a cura di Loris Dalmonte dell’Associazione Quelli del Ponte.

“L’impegno di Amata Brancaleone Aps e di tutte le Associazioni di rievocazione storica che ne fanno parte è di tornare il prossimo anno con una Festa rinnovata e più bella che si svolga anche nell’ambito di più giornate, investendo anche nuovi aspetti della vita Medievale, dalla cucina, alla musica, al teatro alla letteratura” conclude la Rambelli.