Ulderica Pastore è la nuova massoterapista del Ravenna Women FC

La Società Ravenna Women Football Club comunica l’inserimento di Ulderica Pastore come massoterapista per la Prima Squadra. Ulderica, classe 1993, lo scorso anno nella squadra Primavera, è una massoterapista, Dottoressa in scienze delle attività motorie e sportive (110L) e studentessa di osteopatia all’ultimo anno. Le sue principali attività riguardano la prevenzione e gestione degli infortuni, la riatletizzazione e la terapia manuale.

Queste le sue parole: “Sono molto contenta di poter lavorare in un contesto giovane e dinamico in cui ho la possibilità di lavorare con uno staff tecnico preparato e professionale. Sono molto entusiasta per questa stagione, trovo che ci sia un gruppo molto determinato per lavorare bene. Ringrazio la società e il presidente Gasperoni che mi ha dato la possibilità di crescere affidandomi la prima squadra.”