Bagnacavallo. Un incontro sull’assistenza sanitaria sportiva in epoca Covid-19

Sarà dedicato all’Assistenza sanitaria sportiva nel periodo Covid-19 l’incontro in programma mercoledì 9 settembre alle 21 nella Sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5 a Bagnacavallo. Relatore della serata sarà Lorenzo Baldini, medico sportivo. Introdurrà Alberto Longanesi, presidente della Fulgur Pallavolo Bagnacavallo, organizzatrice dell’incontro in collaborazione con l’assessorato allo Sport del Comune. Prenotazione obbligatoria al 348 8245464.