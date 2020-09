Il 5 settembre si commemorano i martiri russiani

La data del 5 settembre, scrivono dal Comune, “riporta alla memoria la tragica notte di 76 anni fa, nella quale anche la Città di Russi venne chiamata a dare il proprio contributo di dolore e di sangue innocente alla causa della libertà. Il ricordo dei cinque nostri concittadini, che allora immolarono la loro vita per riconquistare a noi dignità di uomini liberi, ci sia sprone a nuove conquiste sulla via della pace, della concordia e della sicurezza sociale. La cittadinanza è invitata alla commemorazione in via dei Martiri a Russi, sabato 5 settembre alle ore 10, al Cippo di via dei Martiri, dove il Sindaco e le Autorità deporranno una corona commemorativa”.