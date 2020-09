Marina di Ravenna. Lions Club Milano Marittima 100 al Circolo Marinai D’Italia

Il 28 agosto si è tenuta la serata di raccolti fondi a Marina di Ravenna presso il circolo dei Marinai D’Italia, evento in collaborazione con associazione Marinai D’Italia e RYC. L’evento ha avuto il sostegno del socio Valentino Emilani consigliere del Lions Club Milano Marittima 100 e anche del consiglio Marinai D’Italia, tutti i lions lo ringraziano per l’impegno. Ospite del meeting l’artista Roberto Pagnani che ha esposto la sua mostra “Sea Water” composta da paesaggi marini e barche.

“Un mare di segreti” un’estrazione a premi ha permesso di raccogliere una piccola cifra per i service del Club Milano Marittima 100. Alla manifestazione al mare hanno partecipato: Simona Stranieri per il circolo dei Marinai e Il Presidente RYC Cesare Salotti. Il Presidente del Club Milano Marittima 100 Alessandra Maltoni ringrazia tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita dell’incontro.