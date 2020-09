ScrittuRa festival a Lugo con Franco Cardini, Chiara Gamberale, Ritanna Armeni, Luca Bottura, Massimo Carlotto e molti altri

ScrittuRa, il festival diretto dallo scrittore Matteo Cavezzali, sbarca a Lugo per quattro intense giornate con Franco Cardini, Chiara Gamberale, Ritanna Armeni, Luca Bottura, Massimo Carlotto e molti altri tra i chiostri del Carmine e il Pavaglione (in caso di maltempo al Salone Estense) in cui si dialogherà su temi importanti tra storia, filosofia, letteratura per ripensare il futuro individuale e collettivo.

Si comincia il 10 settembre alle 18 al Chiostro del Carmine con Antonio Forcellino che parlerà de “Il secolo dei giganti” (Harper Collins). Lo storico dell’arte racconterà l’avventura di Leonardo e il Rinascimento come nessuno lo ha mai narrato, tra intrighi di potere, scoperte e geni dell’arte. Tra guerre feroci, complotti efferati, festini sontuosi e passioni proibite, Il colosso di marmo, secondo romanzo della trilogia, ci porta nelle botteghe degli artisti e nelle alcove dei potenti, e ci svela i segreti di alcune tra le opere d’arte più indimenticabili di sempre.

Si proseguirà alle 21 al Pavaglione con uno dei più importanti storici italiani, Franco Cardini, che parlerà di “Le cento novelle contro la morte. Leggendo Boccaccio: epidemia, catarsi, amore” (Salerno). I segreti dietro al Decameron raccontati da uno dei più grandi storici del medioevo. Nella Firenze del 1348 un’“allegra brigata” di giovani. Dieci protagonisti, dieci caratteri che emergono dalla narrazione, dieci forme di progressiva “catarsi”, di liberazione dalla paura. Una splendida psicoterapia di gruppo.

Il 11 settembre alle 18 al Chiostro del Carmine sarà protagonista lo scrittore Emanuele Trevi con “Due vite” (Neri Pozza) Tratteggiando, con affetto, le vite di due amici, Emanuele Trevi persegue una ricerca narrativa fondata sulla memoria e, al contempo, rende un sentito omaggio a due talentuosi scrittori italiani, spiegandoci il valore dell’affetto più difficile da raccontare: l’amicizia.

Alle 21 al Pavaglione salirà sul palco una delle più amate scrittrici italiane, Chiara Gamberale, con la sua riflessione sul tempo presente: “Come il mare in un bicchiere” (Feltrinelli): «La mia intenzione è quella di arrivare a riflettere insieme su un periodo difficile come quello che stiamo vivendo – spiega l’autrice – utilizzando protocollo di autodifesa psicologica ed emotiva che questa incredibile tragedia ci potrebbe suggerire».

Il 12 settembre alle 18 al Chiostro del Carmine sarà la volta di uno degli autori di noir più letti e tradotti, Massimo Carlotto, autore di romanzi come “Il fuggiasco”, “Respiro corto”. Il suo ultimo romanzo è “La signora del martedì” (e/o) in cui tre personaggi che la vita ha maltrattato. Le gogne mediatiche, i giornalisti a caccia di scoop e i politici dall’ambizione sfrenata stanno trasformando la società in un’arena dove il pubblico reclama lo spettacolo del “diverso” colpevole e del sangue che scorre. Dialogherà con lui Agnese Fabbri.

Alle 21 al Pavaglione ci sarà la giornalista e scrittrice Ritanna Armeni per parlare di “Mara. Una donna del novecento” (Ponte alle Grazie).

Ritanna Armeni ha lavorato a il manifesto, Rinascita, Il Mondo, l’Unità, Liberazione. È stata per tre anni conduttrice di Otto e mezzo insieme a Giuliano Ferrara. Con questo suo ultimo romanzo sovverte il nostro immaginario sull’emancipazione femminile attraverso la voce limpida e contraddittoria di Mara, una ragazza del Ventennio fascista. Durante la serata dialogherà con con Patrizia Randi.

L’ultima giornata del festival, il 13 settembre, inizierà alle 17 al Chiostro del Carmine con la filosofa Lucrezia Ercoli con “Che la forza sia con te! Esercizi di Popsophia”. «La popsophia – parafrasando Platone – assomiglia all’arte delle levatrici, pur operando sulle pop-star, sulle serie tv, sui film. Un tentativo di discernere, in mezzo alle infinite sollecitazioni del presente, nuove domande, nuovi strumenti, nuovi linguaggi, nuove idee» racconta la Ercoli.

A seguire, alle 18, sempre al Chiostro del Carmine sarà la volta di Ivano Dionigi con “Parole che allungano la vita” (Raffaello Cortina). Il latinista e già rettore dell’Università di Bologna parla di come, in questi tempi di incertezza e solitudine, ci sentiamo smarriti e cerchiamo di capire quel che sta accadendo intorno a noi. Cos’hanno da dirci Virgilio e Lucrezio, Seneca e Agostino, che affrontano questioni e interrogativi dibattuti già duemila anni? Dialogherà con lui Paolo Taroni.

Alle 21 al Pavaglione chiuderà il festival il giornalista Luca Bottura con “Buonisti un cazzo” (Feltrinelli). Giornalista di Repubblica, autore di testi per comici come Maurizio Crozza, Geppy Cucciari e Gene Gnocchi, autore televisivo e radiofonico, Luca Bottura racconta una biografia collettiva in tono autoironico, demoralizzato ma non vinto, pronto a ridere dei propri nemici e dei propri amici. Sperando che restino tali.