Tutti a scuola: a Russi, Godo e San Pancrazio colletta di articoli di cancelleria per famiglie in difficoltà

Dopo la bella esperienza degli scorsi anni, anche quest’anno a Russi, e in collaborazione con le tre Consulte, si svolgerà l’iniziativa di solidarietà “Tutti a scuola”, per permettere anche alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato. L’Associazione Lions Club di Russi contribuirà alla raccolta donando gli zaini per i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze.

La modalità è simile a quella della colletta alimentare: nella giornata di sabato 5 settembre, dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, davanti ad alcuni supermercati e cartolerie della città e delle frazioni, i volontari impegnati nell’iniziativa inviteranno i clienti ad acquistare e donare articoli di cancelleria.

I supermercati all’esterno dei quali saranno presenti i volontari sono:

Coop, Via Giuseppe Ungaretti, 4, Russi RA

Conad, via Salvo D’Acquisto, 2 , Russi

Conad City, via Gino Randi, 47, San Pancrazio

Conad City, via Faentina Nord, 282, Godo

Hanno inoltre aderito all’iniziativa le seguenti cartolerie:

Cartoleria “Milleidee”, corso Luigi Carlo Farini, 57, Russi

Cartoleria “Mondo magico”, corso Luigi Carlo Farini, 78, Russi

Cartoleria “Zannoni”, Via Faentina, 114, Godo

Tabaccheria Cartoleria San Pancrazio

Nel dettaglio gli articoli che si richiede di donare sono: maxi quaderni con e senza margini, copertine per quadernoni (rosse, blu, verdi, gialle e trasparenti), raccoglitori ad anelli e buste con occhielli, ricambi fogli, cartelline con elastico, pastelli (scatole da 12), pennarelli a punta fine, matite, gomme, temperini, penne (blu, nere e rosse), colla stick, evidenziatori, album da disegno, diari, compassi, goniometri, righe, righelli e squadre, forbici con la punta arrotondata.