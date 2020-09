Sabato 5 settembre la festa di Sapore di Sale è entrata nel suo clou con la rievocazione storica della “Rimessa del Sale”, tradizionale appuntamento nella giornata del sabato nei primi giorni di settembre. L’Armèsa de sel nella tradizione consisteva nel trasporto lungo il canale del raccolto di sale delle saline e nello stivaggio di questo sale nei magazzini in attesa della sua commercializzazione. Fase conclusiva del lavoro dei salinari per l’anno, forniva il bilancio di una stagione di duro lavoro ed era un periodo di grande festa anche perché in tale occasione i salinari ricevevano un premio in denaro proporzionato alla quantità e qualità del sale prodotto nella propria salina.

Nella giornata di oggi, sabato 5 settembre, s’è registrata anche quest’anno una nutrita affluenza di pubblico, con le persone in fila ordinatamente rispettando il distanziamento sociale e con le mascherine. Tutte le fasi dell’evento si sono svolte regolarmente. Nella giornata di domani domenica 6 settembre non è previsto l’arrivo della Burchiella ma la replica della distribuzione del sale, alle ore 15,30.

La serata di Sapore di Sale si concluderà con Fuoco al Mito: tradizionale cottura di una forma di Parmigiano Reggiano al sale di Cervia in diretta, in Piazzale dei Salinari alle 20.30. Un curioso, interessante e “gustoso” evento realizzato in collaborazione con il Consorzio del Parmigiano Reggiano.