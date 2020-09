Hit estiva “Pegala” di EL Fother & Elilluminari: girate a Ravenna diverse scene del videoclip

Il 4 settembre è uscita la nuova hit mondiale di fine estate. “Pegala” è il titolo e nasce tra la Repubblica Dominicana, la Spagna e l’Italia dove, a Ravenna, sono state girate la maggior parte delle scene del video prodotto da Lorenzo Conforti. Con la produzione musicale di Dj Holmess in questo incredibile mix di generi reggaeton si segnala la partecipazione esclusiva di cantanti internazionali: El Fother, fortissimo nella musica urbana dominicana con featuring di fama mondiale come quello avuto con “Nèngo Flow” e “El Alfa!” che parteciperàper la prima volta alla produzionedi unmix di DJ Holmess; il madrileno Elilluminari cantante conosciuto come re del genere Dembow chesarà partecipeper la seconda volta nella produzione del mix di Dj Holmess; Young Vene famosissimo cantante Castigliano ben conosciuto da milioni di ascoltatori per la hit mondiale dello scorso anno con l’arrivo anche di featuring di grande successo planetario che debutterà in unaproduzione diDJ Holmess.

Quest’ultimo,ben conosciuto in Italia è il dj che sta avendo più successo nel genere Reggaeton, Dembow, latino. Il nuovo brano reggaetonviaggerà sulle radio spagnole on line della rete Loca Urban (Madrid, Barcellona, Sevilla, Valencia) e su quelle Dominicane, oltre che su Spotify e YouTube, che veicoleràil videogirato a Ravenna e in Repubblica Dominicana con metodi cinematografici all’avanguardia e di grande effetto, direttore della fotografia e regista Eduard Luzhetsky, produzione cinematografica di Lorenzo Conforti insiemeper una grande Hit mondiale “Pegala”. Una nuova era del Reggaeton sta per iniziare, vietato perdere l’occasione.